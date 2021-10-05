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「五告誠意Fun心遊蘭陽」　首波活動5日上路

▲宜縣5項觀光振興首波方案的包括生態綠舟等景區展館門票優惠免門票入園，於5日上路。（圖／記者游芳男攝）

▲宜縣5項觀光振興首波方案，包括生態綠舟等景區展館門票優惠免門票入園，於5日上路。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府因應疫情趨緩，配合中央推出「振興五倍券」，與宜縣內產業，共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項觀光振興方案，第一波於5日起先推出包括武荖坑、生態綠舟等「景區展館門票優惠免門票入園」，期待刺激消費，發揮加乘效益，振興宜蘭產業。

面對疫情逐漸趨緩，配合中央五倍券，為振興宜蘭產業，宜縣府與縣內產業共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項觀光振興方案，擴大食宿遊購行等各項消費，振興宜蘭產業，活動包含「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「景區展館門票優惠」。

宜蘭縣長林姿妙表示，為渡過疫情難關，「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項振興方案，第一波搶先推出「景區展館優惠免門票入園」，包括武荖坑、生態綠舟、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣美術館等景區展館，自5日至12月31日止，捐贈宜縣消費之當月發票1張，可優惠1人免費入園；捐贈宜縣旅宿業住宿發票1張或收據1張，最高可優惠4人免費入園；持宜蘭認同卡前揭期間於宜縣內消費，不限金額憑簽單並出示宜蘭認同卡每張可享1人免費入園。同時提醒民眾，雖然疫情趨緩，但出遊同時仍請要確實作好防疫措施。

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