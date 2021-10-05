「五告誠意Fun心遊蘭陽」　首波活動5日上路

▲宜縣5項觀光振興首波方案，包括生態綠舟等景區展館門票優惠免門票入園，於5日上路。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府因應疫情趨緩，配合中央推出「振興五倍券」，與宜縣內產業，共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項觀光振興方案，第一波於5日起先推出包括武荖坑、生態綠舟等「景區展館門票優惠免門票入園」，期待刺激消費，發揮加乘效益，振興宜蘭產業。

面對疫情逐漸趨緩，配合中央五倍券，為振興宜蘭產業，宜縣府與縣內產業共同推出「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項觀光振興方案，擴大食宿遊購行等各項消費，振興宜蘭產業，活動包含「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「景區展館門票優惠」。



宜蘭縣長林姿妙表示，為渡過疫情難關，「五告誠意Fun心遊蘭陽」5項振興方案，第一波搶先推出「景區展館優惠免門票入園」，包括武荖坑、生態綠舟、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館及宜蘭縣美術館等景區展館，自5日至12月31日止，捐贈宜縣消費之當月發票1張，可優惠1人免費入園；捐贈宜縣旅宿業住宿發票1張或收據1張，最高可優惠4人免費入園；持宜蘭認同卡前揭期間於宜縣內消費，不限金額憑簽單並出示宜蘭認同卡每張可享1人免費入園。同時提醒民眾，雖然疫情趨緩，但出遊同時仍請要確實作好防疫措施。

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