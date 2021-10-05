Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末：統神早就知道

▲Toyz深受年輕人喜愛，卻涉嫌販賣大麻菸彈，刑責從10年起跳，他被逮捕後引起外界關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院近年砸了上百億元力推安居緝毒專案，建構全國綿密反毒網絡，誓言將毒品趕出社區及校園，未料，在青少年間擁有高人氣的毒舌網紅、《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆二級毒品大麻煙彈，加上他直通製毒工廠，販毒規模宛如大盤商，台中地檢署9月28日指揮彰化縣警局將他逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》聲請羈押禁見獲准，刑度從10年起跳，震撼各界。

專案小組從Toyz三重住處搜出大麻花及吸食器，懷疑他吸毒，已同步採髮驗尿，毒品鑑定報告近日即將出爐，除了Toyz被收押外，一名楊姓下線因熟悉實況圈及同志圈人士協助Toyz販毒，首日到宜蘭金六結入伍當兵，即被檢警入營拘提，最後以40萬元交保，檢警正擴大追查上游製毒工廠及其他共犯，案情恐越演越烈。

正當檢警擴大偵辦Toyz販毒案之際，隨著案情發展也爆出Toyz遭藥腳黑吃黑的內幕，不僅毒品貨款被暗槓，還付給藥腳安家費，藥腳卻在檢警找上門後，向Toyz的死對頭、網紅統神張嘉航大爆Toyz販毒的料，本刊日前訪問該名藥腳，取得多張他與Toyz對話的截圖及匯款單，還原整起販毒始末。

▲A先生不滿Toyz意圖切割，安家費還給得不乾脆。

本刊調查，全案是彰化警方今年5月執行網路巡邏任務時，發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，於是喬裝成買家逮人，從賣家住處搜出一堆大麻菸彈，後來查出貨源來自台中地區的一名藥腳，為了溯源追查毒品來源，旋即報請檢方擴大指揮偵辦。

檢警8月間發動第二波搜索逮到該名下盤商藥腳，不但從住處搜出其他未賣出的上百顆大麻菸彈，並根據毒犯手機LINE等對話紀錄與帳戶資金流向，成功突破對方心防，一舉追出毒品是由前世界電玩冠軍Toyz提供，當下相當震驚，但為了鞏固事證及避免打草驚蛇，直到上週才發動第三波搜索。

▲A先生遭逮後急忙私訊告知Toyz，卻被Toyz責備一番。

本刊調查，該名藥腳被逮後見法網難逃，乖乖供出與Toyz聯手販毒過程，令人驚訝的是，該名藥腳除了認罪外，還向專案小組大爆他曾與Toyz的死對頭、實況主亞洲統神張嘉航取得聯繫，告知對方握有「Toyz的東西，要不要挺我」等語，雙方不但為此討論，連販毒衍生出的法律問題及刑責都曾觸及。

由於統神過去曾與Toyz共同代言手遊，在電競業者力邀下兩人同場PK，沒想到Toyz戰勝還狂酸統神，雙方在網路上言語互轟砲火猛烈，一度登上熱搜話題，如今該名藥腳找上統神想爆Toyz黑料，格外引起檢警注意。

檢警調查，該名藥腳被逮後，希望Toyz提供安家費，不料，Toyz拖拖拉拉，最後只給4萬元，甚至懷疑他私吞大麻煙彈及貨款，還痛斥他一直在543（指講沒意義的話），讓該名藥腳心灰意冷，這也是他後來找上統神的可能原因。

巧合的是，統神7月底跟香港粉絲在網路聊天時，粉絲突然向統神道歉，理由是香港出了Toyz這種敗類，統神雖立刻回應沒那麼嚴重，不過，該名粉絲馬上又說「因為Toyz這種低劣的人品，將來一定會發生事情」，他還預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼」。

果不其然，不久Toyz即被逮，統神開台上網，瞬間湧入上萬網友向他大喊，「你終究還是贏了」，有人更直呼「太神了」「一定有偷看劇本」，雖然他極力撇清舉發，稱不知情，更強調自己不是緝毒犬，但他秀出Toyz觸犯的法條，看似早有準備，且反覆開心講著Toyz最重可處無期徒刑，只是，該名藥腳宣稱早就找上統神，意味統神不但早一步知道Toyz販毒，也正等著看他出包被逮。

▲下線藥腳A先生向本刊說，他趁Toyz電競直播時斗內留言，Toyz才急著聯絡他，後來只匯幾萬元給他安家。

除了統神隔岸觀火成為話題，知情人士告訴本刊，Toyz每次進貨大麻菸彈以500顆為單位，每顆成本價為1千元，最高以1萬元轉售，暴利驚人，Toyz被逮後也自爆整批毒品交下線藥腳販售，至今分文未得，慘遭賴帳，形同被黑吃黑。

本刊採訪Toyz口中賴帳的下線藥腳A先生，A先生一度因擔心人身安全不願出面，但幾經思慮，認為Toyz想靠販賣大麻煙彈賺錢，卻罔顧江湖道義，決定出面講述協助Toyz販毒歷程，而他講述的內容也與檢警偵查所得案情大致吻合，唯一不同就在有無黑吃黑及安家費多寡，仍有賴檢警深入調查釐清。

▲Toyz每次買進500顆大麻菸彈，每顆成本1千元，卻以3千元到1萬元轉售，賺取暴利。

年僅20餘歲的A先生告訴本刊，他平常有打電動，Toyz對他來說是神級玩家，經常關注Toyz電競直播及IG動態。A先生說，去年11月某日，他發現Toyz在IG限動發問：「我想要在台中開夜店，請問有沒有網友熟悉台中八大行業生態？」由於A先生恰好在台中從事相關行業，便留言回覆，二人自此搭上線。

雙方後來互加Line為好友，也常透過IG私訊聯絡，大多討論在台中展店事宜，A先生說：「我跟他說我想要跟著他一起打電動、經營頻道賺錢，他也答應，要我跟著他。」後來Toyz提議要他先幫忙賣大麻菸彈，還對他說：「你缺錢的話，就幫我賣這個就好。」

▲Toyz奪下電玩世界冠軍成為青少年偶像，竟未做表率，涉嫌販毒遭收押變階下囚，自毀大好前程，令人不勝唏噓。

A先生回憶，去年12月，Toyz邀他私下見面，二人約在三重碰面，Toyz在車上交辦販毒事宜，還對他說：「我進了一批大麻菸彈，數百顆，過幾天會拿給你，一顆要賣6千元到1萬元。」A先生當下要求Toyz先匯生活費，Toyz答應了，「但他要我拿雙證件給他拍，可能怕我把貨吞了，或是舉報他，事後他確實有匯幾萬塊過來。」

A先生向本刊說，兩人見面後隔幾天，Toyz委託一名車手專程南下台中將數百顆大麻煙彈交給他，「Toyz跟我確認收到貨之後，他說那批貨進價共100多萬，要我製作每天的銷售報表，但實際上大麻煙彈根本賣不到他希望的價格，沒有人要買」，Toyz還不時私訊A先生追蹤販售狀況。

A先生告訴本刊，到今年6月為止，僅賣出零星幾顆，「Toyz一直問，我也沒辦法啊！後來有朋友跟我調100多顆，才算有出貨。」不過，該名調貨友人沒多久就被警察抓走，還咬出他是供貨者，害他後來也跟著被抓。

▲本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生，他出面說明Toyz委託他販賣大麻菸彈的過程。

「我本來想要一肩扛下，想說不要害Toyz，但我離開警局後，跟Toyz說我被抓了，沒錢生活」，沒想到他竟反問：「你賣掉的東西都沒錢了嗎？」讓A先生覺得心寒，「賣掉的毒品所得都被檢警扣走了，哪來的錢」，他見Toyz意圖撇清，在走投無路下，只好在Toyz電競直播時斗內留言，希望他能回訊溝通，「他看到我的斗內才正視我，直播完跟我聯絡，但一下子說沒錢、一下子說他可以找人處理，之後才匯了幾萬元給我安家。」

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