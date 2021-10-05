民怨共同綁定「無法選紙本藝FUN券、中籤機率下降」？文化部說明

▲共同綁定無法選紙本藝FUN券？文化部說明。（圖／截自文化部臉書）

記者林育綾／綜合報導

近有民眾反映，在五倍券平台共同綁訂家人時，其中「藝FUN券」直接被系統默認為「數位」，導致家人成員的老人、小孩無法選「紙本券」，甚至質疑3人綁訂「是否中籤機率下降？」對此文化部回應，中籤機會每人獨立，若中獎將由主綁人統一領取；若真的要改為紙本，可解除共同綁定後再另行登記。

行政院發行五倍券，提供數位和紙本兩種形式，而數位五倍券也開放民眾可共同綁定家人，加碼券也能一併勾選抽籤。不過近來有民眾反映，自己綁定2名家人後，「藝FUN券」直接被系統默認為數位，導致家庭成員的老人和小孩無法另選「紙本藝FUN券」；甚至懷疑3人綁定用同一手機號碼，中籤機率是否因此受影響？

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對此文化部說明，由於配合行政院鼓勵數位五倍券政策，當民眾依照「數位五倍券」共同綁定流程勾選的藝FUN券，也就會是「數位藝FUN券」；不過每個人的「中籤機會獨立」，並不會因此降低中籤率。

若中籤後，將由主綁人統一領取。舉例來說，如果3個人共同綁定，而其中2人中籤藝FUN券，則會由主綁人領到2人份的數位藝FUN券。

▲行政院鼓勵數位五倍券政策。（圖／記者廖婕妤翻攝）



文化部說明，若共同綁定者符合紙本藝FUN券領取資格，仍想改選紙本藝FUN券，可於10月6日中午12點前至五倍券共通平台解除共同綁定後，重新於「加碼券登記」專區，以個別登記的方式，勾選紙本藝FUN券，如於10月8日晚間23:59前完成重新登記，就有最高四次抽籤機會。

但提醒民眾須留意，因共同綁定已於10月1日截止，因此解除數位五倍券共同綁定後，無法再次與親友共同綁定。