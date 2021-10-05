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情侶佛樹下野戰「觸怒天神」　暴雷猛劈10棵巨樹壓毀100棟民宅

▲▼佛樹下拍「野戰」片疑「觸怒神靈」！落雷劈樹壓毀百餘民宅。（圖／翻攝自微信）

▲男女夜間佛樹下激戰。（圖／翻攝自微信）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國清邁與南奔府連接的公路兩旁，栽種逾900株經過佛教儀式洗禮的高大古樹，但1日突然一陣雷擊，劈垮10株超過20公尺高的古樹，壓壞附近道路、民居和電線桿，甚至連知名寺廟都毀損。好像老天懲罰的雷擊看在居民心中相當憤怒，因為不久前才有一對男女在這條路上「野戰」，還把影片上傳到成人情色平台「OnlyFans」營利。

《泰國頭條新聞社》報導，「OnlyFans」平台上日前出現一段泰國男女在一個夜晚，於高大的樹木下公然在路旁激情野戰，地點就位在清邁與南奔府相通的公路上。

影片上傳後，1日晚上當地突然雷鳴大作，一瞬間擊毀至少10棵巨大的具翼龍腦香樹，古樹傾倒壓垮至少100間民宅、41根電線桿、8根高壓電線桿受損，還壓毀寺廟，街上一片混亂，是當地近百年來最大損失。當地人認為一定是男女野戰行為觸怒神靈，才會導致如此嚴重的天災。

▲▼佛樹下拍「野戰」片疑「觸怒神靈」！落雷劈樹壓毀百餘民宅。（圖／翻攝自微信）

▲▼巨大古樹被雷擊劈毀。（圖／翻攝自微信）

▲▼佛樹下拍「野戰」片疑「觸怒神靈」！落雷劈樹壓毀百餘民宅。（圖／翻攝自微信）

警方表示該影片2個月前已經在「OnlyFans」出現，具體拍攝時間還沒有辦法推測出來，但可能是在政府宣布加強防疫政策和宵禁的期間拍攝，理由是該條公路夜間車流量很大，但影片中卻無人車經過。

此外，警方已經調查「OnlyFans」該收費帳號所有者，但對方表示只是照別人指令幫忙開戶而已。詳細情況，警方仍在進一步追查。

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