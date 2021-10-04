國慶影片玉山變瑞士山　外交部曝採購招標過程「將追究責任」

▲外交部緊急上傳修正後的國慶紀念影片。（圖／翻攝外交部youtube頻道）



記者陶本和／台北報導

針對國慶影片，將玉山的畫面誤植為瑞士山一事，外交部4日晚間公布採購招標的過程，駁斥外界所謂由特定廠商承包招標，強調與一般限制性招標意義不同。外交部表示，已經與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任。

針對國慶影片「2021，台灣有你」採購案，外交部表示，是依據政府採購法辦理公告招標，經公開評選辦理採購，全程公開、透明且合法。招標案於4月30日公告，因涉及專業影音製片技術，開放給所有有意願且具承包影片製作能力的廠商前來投標（「經公開評選的限制性招標」指具備專業影音製片能力者，經評選優者才依序進行議價）。

外交部指出，當時是在5月14日開標，共有3家廠商投標且均通過資格審查；6月17日召開採購評選委員會議，由7位評選委員進行審核並評分，之後依序與最佳廠商進行議價。

外交部說明，所謂「最有利標」是指由評選委員會綜合評比廠商所提出的企畫案內容、廠商執行能力、過去承辦案例以及其投標金額等多項條件後評分決定，而不是以投標金額「最低標」方式進行；而「經公開評選的限制性招標」是指具承作專業影音能力的製片廠商皆可以投標，此案採上網公告開放投標，而不是外界誤以為由特定廠商承包招標案，此與一般「限制性招標」意義不同。

外交部強調，此案依據採購法辦理公告招標，經公開評選辦理，招標過程一切公開透明、程序合法，關於本案後續處置情形，也已與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任，對於國慶影片發生疏失，也已深刻檢討，未來將研議精進製作台灣意象影片品質的審查機制。