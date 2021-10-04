加護病房探病擬放寬！指揮中心：優先討論開放探視長期住院病患

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

國內COVID-19疫情穩定，各措施逐步鬆綁，指揮中心擬放寬醫院重症加護病房或特殊科別探病限制，醫療應變組副組長羅一鈞表示，預估優先討論開放長期住院病患探視。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心宣布，自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第2級，但鬆綁宗教聚會、娛樂活動及餐飲內用等防疫限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內醫師建議開放探視重症病患，指揮官陳時中昨天表示，近期許多個案是陪病或入院檢驗發現，有相當程度風險，指揮中心醫療應變組會討論如何處理探病限制；今天羅一鈞在中央流行疫情指揮中心記者會中說明，現階段研擬優先討論開放加護病房或特殊單位可行性。

除醫院探視鬆綁外，今天下午記者會中媒體也關注10月各節慶防疫指引強度，如國慶人潮管制等。陳宗彥表示，國慶將展開系列活動，包含晚會、大會及煙火晚會，奧運、帕運國手的英雄遊行將在國慶大會後舉行，主辦單位已提出防疫計畫核查。至於高雄規劃推出國慶觀光船，也須提防疫計畫。

隨著許多防疫規定放寬，觀光業者也希望能開始振興經濟，有郵輪業者想推出跳島行程，就等指揮中心點頭開放。陳宗彥則表示，國內業者有提出防疫增強計畫，指揮中心正在審議中。

另外，媒體提問馬拉松防疫指引，選手是否有可能不戴口罩進行比賽。陳宗彥表示，去年疫情期間，舉辦過的馬拉松賽事，中央都要求主辦單位提出完整防疫措施計畫，如集合起跑前需戴口罩；要求起跑後，人跟人之間距離過近仍需戴口罩；有安全距離下才可免戴口罩等。

陳宗彥重申，馬拉松活動依據舉行大型活動指引，必須向地方政府提防疫計畫，經核定才能進行。至於學校體育課是否比照馬拉松活動指引，在有安全距離情況下，允許脫掉口罩，陳宗彥表示，學校內教學活動，將交由教育部研議、訂定指引。