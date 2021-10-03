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總在連千毅身後…「E級爆乳」日文老師害羞：未來會用XX進行教學

記者陳雕文／新北報導

連千毅多了「FBI帥哥」鄧佳華後，每次直播都將近百萬人次觀看，也讓大家注意到，站在連千毅身後的爆乳辣妹！據了解，她居住日本10多年，疫情緣故回到台灣，因緣際會跟連千毅合作直播，平時擔任日文家教。為了激發學生的興趣，她決定在未來採用「令人臉紅心跳」的教學方式。

▲ ▲ 辣妹長瀨昆妮在直播中差點露出「小粉紅」，連千毅趕緊提醒她整理好衣服。。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

▲長瀨昆妮在直播中差點露出「小粉紅」，連千毅趕緊提醒她整理衣服。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

●10多年的日本之旅

身高165公分、43公斤且擁有32E及修長美腿的長瀨昆妮對鏡頭打招呼，「哈囉大家好！我是長瀨昆妮，我是日文老師，現在有跟連千毅先生一起直播，希望未來在連董的提拔下可以越來越好，保持一個長達…額…等一下我中文怪怪的」接著害羞摸摸自己的耳朵。

▲▼長瀨昆妮。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長瀨昆妮身高165公分、43公斤且擁有32E及修長美腿。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長瀨昆妮。（圖／記者陳雕文攝）

長瀨昆妮表示，過去曾在京都念大學並主修日文，後來在販賣滑雪、登山用品、泳裝的公司上班，因為當時公司人力不足，所以要做的事情相對多，除了行銷，也要學習剪片、攝影，還要當摸特，當然，跟同事或長官間的溝通全是日文，生活累但非常充實。

長瀨昆妮說，在學日文的過程其實沒有到很痛苦，最挫折的時候是在工作，因為很多事情都要會，但不是本科系出身，學習剪片等軟體會覺得很難上手，也可能我是外國人的緣故，所以有些前輩會有故意刁難的感覺，偏偏社長又很關照我這個外國人，所以當時在公司有遇到同事對我的排擠及欺負的情形。

▲▼長瀨昆妮。（圖／記者陳雕文攝）

▲長瀨昆妮是連千毅直播的固定班底，平時還擔任日文家教。（圖／記者陳雕文攝）

「後來新冠疫情爆發，因此結束在日本的生活，回到台灣發展」，長瀨昆妮說，想要發揮專長成為日文老師，但剛回台大家也不認識我，所以跑到火車站發傳單，後來因為開始拍照並經營個人的社群，變得比較多人認識，招攬學生才逐漸有起色。

●另類教學

長瀨昆妮分享道，除了經營社群也開始嘗試直播，後來在同業、廠商的介紹下認識了連千毅，除了跟連董一起直播，平時還是會排時間擔任家教，或是去其他公司上課，學生的年齡層從17、18歲到50多歲的都有。

▲▼長瀨昆妮。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

▲長瀨昆妮下跪擦地，照片放上IG引發轟動，她嬌喊：這樣的女友你給幾分？（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

長瀨昆妮還說，為了要讓更多台灣人有學習日文的意願，未來會採用「A片」教學！人人都會看A片，裏頭的片段除了有精采的單字，還有很多常用的生活用語、文法，除了勾起大家的性趣，還能增加學習的樂趣。

最後談到擇偶條件，長瀨昆妮說，會希望對方工作能力非常強，事業心也非常重，但對家庭又可以有無微不至的照顧。

▼長瀨昆妮是專業日文老師，將把A片納入教材，希望提高學生的學習興趣。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

▲▼長瀨昆妮。（圖／翻攝自長瀨昆妮IG）

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