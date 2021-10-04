婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

▲一對新人將婚禮辦在美加邊境。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

來自加拿大的馬奧尼（Karen Mahoney）和丈夫雷（Brian Ray）在9月25日完成婚禮，由於美國有防疫政策，禁止和加拿大之間不必要的陸地往來，只開放航空運輸，而馬奧尼又擔心，搭飛機會有潛在風險，特別是對年紀大的奶奶來說，因此決定將地點選在空曠的美加邊界。

根據《每日郵報》報導，馬奧尼和雷原本預計在美國舉行婚禮，但因為美國的防疫政策，限制兩國的陸地往來，再加上怕96歲的奶奶會有危險，即使家人都已經接種過疫苗，坐飛機還是不太安全，於是兩人想出了一個妙招，就是將婚禮辦在兩國邊界，這樣馬奧尼的家人不需要過界，也能見證他們的幸福。

馬奧尼受訪時表示，祖母是她唯一認識的祖輩，希望自己最快樂的一天裡也能有她，於是拜託在邊境巡邏隊工作的朋友布來恩（Brian），籌畫這場邊境婚禮，並兼當主持人。

婚禮當天，馬奧尼、雷和他的家人及布來恩在美國的領土，女方家人則待在加拿大，即使少了桌椅和餐點，距離也受到界線的阻隔，場面仍然十分溫馨。當馬奧尼父母被問到，是否願意讓雷加入家族，他們回答，「我們願意」，讓兩人都激動得哭了。

據了解，馬奧尼和雷於1985年相識，當時雷是馬奧尼的滑雪教練，各自都有家庭和孩子，彼此是朋友關係，巧的是雷在10年前又成為馬奧尼兒子的滑雪教練。兩人離婚後，透過臉書重新聯繫並交往。