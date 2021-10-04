脫離華為後榮耀復活「一天開300家店」　擠下小米市占躍陸前三強

▲榮耀打敗小米居大陸手機老三。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

華為去年為因應美國政府的高壓制裁，將旗下平價手機品牌「榮耀」拆分為獨立公司，據市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2021年8月，榮耀在大陸市佔率達15%，超過小米，緊次於vivo和OPPO。到了10月，榮耀官方表示，10月1日全大陸將有300家榮耀體驗店，同步開業。

Counterpoint指出，榮耀手機今年8月在大陸的銷售量成長18%，是大陸成長最快的手機品牌之一，市佔率成功達到15%，擠下小米成為大陸第三大的手機品牌，僅次於vivo的23%，以及OPPO的21%。

Counterpoint研究總監帕塔克（Tarun Pathak）表示，榮耀從華為拆分出來以後，得以重建與零件商的聯繫，同時，榮耀運用公司強大的研發技能，推出50系列以及Magic系列新機，中、高階機款通吃。

在此之前，2021年第二季，大陸國內手機市場銷量前三名為vivo、OPPO和小米，而到了7、8月榮耀連續兩個月銷量超過小米，7月更狂銷400萬部。業內人士坦言，榮耀與小米展開直接競爭，後者創始人雷軍壓力不小。

今年8月，榮耀CEO趙明在公司手機發布會上表示，榮耀線下銷售比重將近70%，截至8月底，榮耀體驗店數量相比2021年初增長了68%。

據《中國證券網》引述國融證券分析，5月份榮耀與高通達成戰略合作，並於6月陸續發表新機後，由於上游供應鏈基本恢復對榮耀的供貨，協助該品牌發展步入快車道。