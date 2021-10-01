　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光洋科董座馬堅勇　與企業分享以員工為本重返榮耀

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

企業遇困境時，該如何殺出重圍？勞動部雲嘉南分署於台南老爺行旅舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何在離開公司後，回頭擔任救火隊接下董事長重擔，讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。

馬堅勇指出，「利他」與「共好」是企業永續經營的關鍵，利他就是永恆的利己，透過利他精神的發揮，有助創造分享、和諧的工作環境，增進團隊運作效率與效能，提高營運績效；另形塑共好的價值觀，讓每個人在工作中找到值得努力的動機，創造員工、股東、社會三贏局面，「當命運共同體變成利益共同體，就能創利、共利進而讓利」。

光洋科是台灣回收貴金屬與稀有金屬領域的翹楚，2013年還曾榮獲國家卓越創新獎，2016年卻爆發員工盜賣黃金及作假帳事件，導致股票下市，光環盡失。當時馬堅勇毅然回任光洋科董座，在短短1年讓公司轉虧為盈、恢復股票交易，並帶領團隊進軍高階半導體製程，回收金屬精煉與製成電子級材料，不僅躋身台積電綠色供應鏈，亦成為國內唯一供應半導體前段製程高階靶材的公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「面對危機，既要整頓還要恢復以往榮耀，挑戰很大」馬堅勇說，在最艱困的時刻，我就決心要翻轉光洋科，首先他拋出Hoesty is the best policy，先向股東、社會大眾一次性、完整性的將公司狀況說清楚、講明白，爭取認同；再來進行公司組織重整，將組織分為四階，分層負責、分權共治，同時落實BU制(Business unit)，將銷產研一體化；最後回歸技術專業，強化研發與製造能量，讓光洋科短短4年時間，就走出風暴，重返榮耀。

馬堅勇說，人生是ㄧ連串的選擇與歸零，有一連串的責任，包括對員工、客戶與股東，光洋科揮別谷底是全體員工一起努力才能達成，感謝員工的不離不棄，只要堅持做對的事情，人生就沒有等不到的黎明。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

講座吸引不少企業中高階主管聆聽，雲嘉南分署副分署長許慧香亦出席聆聽講座，她說，感謝馬董事長願意分享經驗，光洋科從谷底翻身的故事很值得企業借鏡。為讓企業有不同經營思維的激盪，雲嘉南分署持續邀約各領域CEO分享企業營運理念，10月15日將邀請PChome董事長詹宏志分享企業數位轉型與投入電商的準備與思考，歡迎報名，講座訊息可上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢，或洽專線(06)6985945轉1286。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕！　呱吉酒後直播：不知怎跟她相處
四叉貓打高端第2劑：不知身體怎麼惹！　2張照片驚呆網友
坑殺勞退基金投資人8000萬　「第一操盤手」集團3人遭聲押
才買2周！　好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」
鴻海搶攻Apple Car大單！「砸64億元」俄州買廠造電動
整形名醫撿屍輕熟女！無法勃起改用手　判4年今入獄
第一網紅「無預警停更」報警：半夜被噁心到了　受虐過往被起底
小心噴錢！十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元
快訊／台中透天厝凌晨惡火！屋主妻困2F「救出無心跳」送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑山科大辦「校安暨犯罪預防宣導」　降低校安危機

光洋科董座馬堅勇　與企業分享以員工為本重返榮耀

才買2周！好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」　網友頭皮發麻

四叉貓打高端第2劑：我不知道身體怎麼惹　2張照片驚呆網友

「彰化人大小事」28.6萬人社團才剛復活　4天後又被滅團

89萬人10／6開打AZ第二劑　13副作用一次看「多喝水防血栓」

今起開打！流感疫苗「9大必問QA」　1圖秒看公費資格與時程

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！　5大QA一次看

紙本藝FUN券今開放超商登記！符合3資格「5步驟申請」快筆記

流感疫苗今開打　2族群打完新冠還有「第3針」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

崑山科大辦「校安暨犯罪預防宣導」　降低校安危機

光洋科董座馬堅勇　與企業分享以員工為本重返榮耀

才買2周！好市多咖啡包打開驚見「壁虎尾巴」　網友頭皮發麻

四叉貓打高端第2劑：我不知道身體怎麼惹　2張照片驚呆網友

「彰化人大小事」28.6萬人社團才剛復活　4天後又被滅團

89萬人10／6開打AZ第二劑　13副作用一次看「多喝水防血栓」

今起開打！流感疫苗「9大必問QA」　1圖秒看公費資格與時程

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！　5大QA一次看

紙本藝FUN券今開放超商登記！符合3資格「5步驟申請」快筆記

流感疫苗今開打　2族群打完新冠還有「第3針」

快訊／大陸禁台釋迦蓮霧　陳吉仲：今已提供書面資料給WTO

防制改裝噪音車滋擾山區民眾　白河警積極取締執法

驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕！　呱吉酒後直播：我不知怎跟她相處

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

女友3款iPhone超猶豫　男貼心下單換來一句「有點小遺憾」

崑山科大辦「校安暨犯罪預防宣導」　降低校安危機

星展「甜甜圈經濟學」永續調查出爐　「生物多樣性喪失」最受關注！

台股跌逾百點！指數摜破16800關卡　航運三雄走弱

TOYOTA Sienna的乘客最安全！美國評選後座安全性最高／最低新車

越南胡志明市「疫苗施打率逾9成」　今起逐步解封

真的在狡辯！二哈咬尿墊亂栽贓　手指貴賓姐：是牠啦秒低頭心虛

生活熱門新聞

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

控制狂？3星座越愛你越想管你

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

新北公托粉專見倒奶美女　掀熱議

連千毅放下鬧版恩怨！溫情一句喊話Toyz

網傳Toyz與女友被逮前分手　知情人曝原因

更多熱門

相關新聞

邱復生女兒任台開新董座　用「家庭主婦精神」解財務危機

邱復生女兒任台開新董座　用「家庭主婦精神」解財務危機

台灣土地開發公司（2841）7日經董事會改選，原董座邱復生轉任集團總裁，新董座則由女兒邱于芸接任，8日台開召開記者會，邱復生表示未來將會以輔佐為主，邱于芸表示，對目前的財務狀況，短期將以家庭主婦的精神，開源節流、節省成本，期盼未來能引進民間基金。

榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」掃全球

榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」掃全球

楊洋大神「容貌5年如一日」狂圈粉

楊洋大神「容貌5年如一日」狂圈粉

楊洋七夕迪士尼約會迪麗熱巴

楊洋七夕迪士尼約會迪麗熱巴

美炸！迪麗熱巴披白紗甜嫁楊洋

美炸！迪麗熱巴披白紗甜嫁楊洋

關鍵字：

光洋科董座馬堅勇榮耀

讀者迴響

熱門新聞

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

控制狂？3星座越愛你越想管你

周揚青要求延長約會！　「新男友拒絕」被打槍變臉

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面