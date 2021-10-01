光洋科董座馬堅勇　與企業分享以員工為本重返榮耀

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

企業遇困境時，該如何殺出重圍？勞動部雲嘉南分署於台南老爺行旅舉辦「大師名人」講座，請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念，並暢談他如何在離開公司後，回頭擔任救火隊接下董事長重擔，讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。



馬堅勇指出，「利他」與「共好」是企業永續經營的關鍵，利他就是永恆的利己，透過利他精神的發揮，有助創造分享、和諧的工作環境，增進團隊運作效率與效能，提高營運績效；另形塑共好的價值觀，讓每個人在工作中找到值得努力的動機，創造員工、股東、社會三贏局面，「當命運共同體變成利益共同體，就能創利、共利進而讓利」。

光洋科是台灣回收貴金屬與稀有金屬領域的翹楚，2013年還曾榮獲國家卓越創新獎，2016年卻爆發員工盜賣黃金及作假帳事件，導致股票下市，光環盡失。當時馬堅勇毅然回任光洋科董座，在短短1年讓公司轉虧為盈、恢復股票交易，並帶領團隊進軍高階半導體製程，回收金屬精煉與製成電子級材料，不僅躋身台積電綠色供應鏈，亦成為國內唯一供應半導體前段製程高階靶材的公司。

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「面對危機，既要整頓還要恢復以往榮耀，挑戰很大」馬堅勇說，在最艱困的時刻，我就決心要翻轉光洋科，首先他拋出Hoesty is the best policy，先向股東、社會大眾一次性、完整性的將公司狀況說清楚、講明白，爭取認同；再來進行公司組織重整，將組織分為四階，分層負責、分權共治，同時落實BU制(Business unit)，將銷產研一體化；最後回歸技術專業，強化研發與製造能量，讓光洋科短短4年時間，就走出風暴，重返榮耀。

馬堅勇說，人生是ㄧ連串的選擇與歸零，有一連串的責任，包括對員工、客戶與股東，光洋科揮別谷底是全體員工一起努力才能達成，感謝員工的不離不棄，只要堅持做對的事情，人生就沒有等不到的黎明。





講座吸引不少企業中高階主管聆聽，雲嘉南分署副分署長許慧香亦出席聆聽講座，她說，感謝馬董事長願意分享經驗，光洋科從谷底翻身的故事很值得企業借鏡。為讓企業有不同經營思維的激盪，雲嘉南分署持續邀約各領域CEO分享企業營運理念，10月15日將邀請PChome董事長詹宏志分享企業數位轉型與投入電商的準備與思考，歡迎報名，講座訊息可上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢，或洽專線(06)6985945轉1286。