光洋科董座馬堅勇　與企業分享以員工為本重返榮耀

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座,請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念,並暢談他如何讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

企業遇困境時,該如何殺出重圍?勞動部雲嘉南分署於台南老爺行旅舉辦「大師名人」講座,請來光洋應用材料科技董事長馬堅勇分享以「員工」為本的經營理念,並暢談他如何在離開公司後,回頭擔任救火隊接下董事長重擔,讓負債累累的光洋科從谷底翻身、重返榮耀。



馬堅勇指出,「利他」與「共好」是企業永續經營的關鍵,利他就是永恆的利己,透過利他精神的發揮,有助創造分享、和諧的工作環境,增進團隊運作效率與效能,提高營運績效;另形塑共好的價值觀,讓每個人在工作中找到值得努力的動機,創造員工、股東、社會三贏局面,「當命運共同體變成利益共同體,就能創利、共利進而讓利」。

光洋科是台灣回收貴金屬與稀有金屬領域的翹楚,2013年還曾榮獲國家卓越創新獎,2016年卻爆發員工盜賣黃金及作假帳事件,導致股票下市,光環盡失。當時馬堅勇毅然回任光洋科董座,在短短1年讓公司轉虧為盈、恢復股票交易,並帶領團隊進軍高階半導體製程,回收金屬精煉與製成電子級材料,不僅躋身台積電綠色供應鏈,亦成為國內唯一供應半導體前段製程高階靶材的公司。

「面對危機,既要整頓還要恢復以往榮耀,挑戰很大」馬堅勇說,在最艱困的時刻,我就決心要翻轉光洋科,首先他拋出Hoesty is the best policy,先向股東、社會大眾一次性、完整性的將公司狀況說清楚、講明白,爭取認同;再來進行公司組織重整,將組織分為四階,分層負責、分權共治,同時落實BU制(Business unit),將銷產研一體化;最後回歸技術專業,強化研發與製造能量,讓光洋科短短4年時間,就走出風暴,重返榮耀。

馬堅勇說,人生是ㄧ連串的選擇與歸零,有一連串的責任,包括對員工、客戶與股東,光洋科揮別谷底是全體員工一起努力才能達成,感謝員工的不離不棄,只要堅持做對的事情,人生就沒有等不到的黎明。





講座吸引不少企業中高階主管聆聽,雲嘉南分署副分署長許慧香亦出席聆聽講座,她說,感謝馬董事長願意分享經驗,光洋科從谷底翻身的故事很值得企業借鏡。為讓企業有不同經營思維的激盪,雲嘉南分署持續邀約各領域CEO分享企業營運理念,10月15日將邀請PChome董事長詹宏志分享企業數位轉型與投入電商的準備與思考,歡迎報名,講座訊息可上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢,或洽專線(06)6985945轉1286。