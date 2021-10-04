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日本新內閣將上路　20名成員中「13人首度入閣」

▲▼岸田文雄。（圖／路透）

▲日本自民黨總裁（黨主席）岸田文雄。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

日本自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天將在臨時國會被指名為新任首相，新內閣今天正式上路。20名內閣閣員內定名單昨晚大致出爐，其中13人首度入閣。

岸田於9月29日自民黨總裁選舉當選，成為自民黨第27任總裁，今天他將在臨時國會上被指名為首相，成為日本第100任首相。

首相菅義偉內閣在上午9時（台灣時間8時）起的臨時內閣會議上進行總辭。下午眾參議院兩院大會上將進行首相指名選舉。岸田被選為新任首相後，將在首相官邸（行政中心）著手組閣，經過在皇居舉行的首相任命儀式和閣員認證儀式後，新內閣正式上路。

根據日本放送協會（NHK）報導，20名內閣閣員內定名單昨天出爐，20名閣員當中有13人首度被延攬入閣、4人再度入閣、2人留任、1人換閣員職位，文部科學大臣萩生田光一改擔任經濟產業大臣。

內定閣員名單如下

內閣官房長官：松野博一（細田派）。

財務大臣：鈴木俊一（麻生派）。

經濟產業大臣：萩生田光一（細田派）。

防衛大臣：岸信夫（細田派）留任。

外務大臣：茂木敏充（竹下派）留任。

厚生勞動大臣：後藤茂之（無派閥）。

經濟再生擔當大臣：山際大志郎（麻生派）。

疫苗接種擔當大臣：堀內詔子（岸田派）。

少子化擔當大臣：野田聖子（無派閥）。

經濟安全保障擔當大臣：小林鷹之（二階派），新設職位。

總務大臣：金子恭之（岸田派）。

法務大臣：古川禎久（無派閥）。

文部科學大臣：末松信介（細田派）。

農林水產大臣：金子原二郎（岸田派）。

國土交通大臣：公明黨副代表（副主席）齊藤鐵夫。

環境大臣：山口壯（二階派）。

復興大臣兼任沖繩及北方擔當大臣：西銘恒三郎（竹下派）。

國家公安委員長：二之湯智（竹下派）。

國際博覽會擔當大臣：若宮健嗣（竹下派）。

數位大臣：牧島Karen（麻生派）。

20名內閣閣員多數出身自民黨內5派閥，包括細田派4人、竹下派4人、麻生派3人、岸田派3人、二階派2人；另外無派閥3人，及聯合執政的公明黨1人。

內閣官房政務副長官由岸田派的眾議員木原誠二及參議員磯崎仁彥擔任。內閣官房事務副長官由前警察廳長官（相當於警政署長）栗生俊一擔任。

岸田今天完成組閣後，新內閣經過皇宮舉行的親任儀式及閣員認證儀式後，他身為首相將舉行就任首相後的第一場記者，之後召開第一場內閣會議。

 

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