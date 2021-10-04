金爐懸2樓陽台「電線旁騰空燒金紙」　住戶吐原因被罵翻

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在臉書《爆料公社官方粉專專屬》PO出照片，指稱鄰居在2樓陽台「騰空燒金紙」，掀起網友熱議。而被爆料的2樓住戶事後說明，只有在重大節日燒金紙10至20分鐘左右，至今從未有其他住戶反映有問題；雖然環保局也證實未接獲申訴，但網友們看完2樓住戶的回答，火氣仍很大，並留言痛罵這樣的行為太自私。

▲原PO拍下2樓住戶在陽台燒金紙的畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社官方粉專專屬）

《東森新媒體ETtoday》3日曾報導一篇《陽台插2管架香爐！電線旁「騰空燒金紙」一用45年 樓上嚇歪》新聞，內容提到，有網友發現2樓住戶長期在自家陽台燒金紙，而且只靠兩根細管和一塊木板架住金爐，堪稱「騰空燒金紙」，45年來都是如此。

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照片曝光後，不少網友紛紛留言表示擔心，「旁邊是電線……不能在樓下燒嗎」、「電線都在那邊都不怕燒起來嗎」、「燒到旁邊電線怎麼辦？直接報警吧」、「旁邊都電線的樣子」。

眼見事情在網路上逐漸發酵，被爆料的2樓住戶透過媒體喊冤並強調，只有在過重大節日才會燒金紙，而且也沒有燒很多，一次大約10至20分鐘，況且如果真的有影響到樓上住戶，大可向他反映，但至今都沒有人說過。

台南市環保局則解釋，雖然目前沒有接獲民眾申訴，但社區大樓若是發生住戶影響環境的情況，基於尊重社區自治管理，請先向管委會反映，如果管委會也無法處理，考量到公共安全務必先報警，必要時環保局也會派員前往處理；另外，若是燒金紙造成空氣汙染，依法最高可開罰10萬元。

而其他網友看完2樓住戶的回應以及環保局的說明仍不買帳，紛紛在相關報導底下留言大罵，「人家就應該讓你蹧蹋10分鐘、20分鍾嗎？真的太自私了」、「這樣燒金紙太危險了，為了自己方便，造成住戶安全，真的自私，不可取，回答記者還一副理直氣壯的口氣」、「好嚇人，怎放在別人家屋頂燒呢」。

▼網友們看完2樓住戶的回應仍很生氣。（圖／翻攝自LINE TODAY網頁）