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新莊警爆「所長踹桌、自打4巴掌」影片曝光　資淺學弟看傻

記者黃翊婷／綜合報導

一名在新北市新莊福營派出所服務的警員在網路上PO出兩段影片爆料，指稱方姓所長曾對同仁踢桌子、罵三字經，還差點自己踢到跌倒，又在一名畢業未滿2年的警員面前自打耳光，一連打了4下，偏偏這些事情分局長官都知道，卻視而不見，這才決定上網爆料，希望引起更上級的長官重視。

新莊警爆料派出所長踹桌、自打巴掌。（圖／翻攝自爆料公社）

▼▲所長用腳踹桌子。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

新莊警爆料派出所長踹桌、自打巴掌。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在爆料公社App發文中提到，自己是福營所的任職員警，礙於警察機關是一個封閉的公務體系，如果直接表明身分陳情，可能會遭到上級刁難，而且分局的長官明明都知道方所長情緒控管有問題，卻對以下惡行視而不見，大家忍無可忍，只好上網尋求幫助，希望引起更上級的長官重視。

第一段影片是踢桌子，原PO說，當時所內正在偵辦較複雜的刑案，動用許多人力，影片中的兩名同事負責環境整理勤務，利用空閒時間前往3樓廚房烤牛排，想讓忙碌的同事填飽肚子，結果被所長誤以為在摸魚，連原因都不問，就先大罵一頓，還用腳踹桌子，踹到自己差點跌倒，甚至大罵三字經，只是影片沒有錄音，所以無法證實罵三字經的部分。

新莊警爆料派出所長踹桌、自打巴掌。（圖／翻攝自爆料公社）

▼▲所長在資淺警員面前自打巴掌。

新莊警爆料派出所長踹桌、自打巴掌。（圖／翻攝自爆料公社）

第二段影片是打耳光，原PO提到，影片中的警員畢業未滿2年，在業務上犯了一點小錯誤，不是非常嚴重，一般來說言語提點一下就可以了，沒想到所長又情緒失控，不僅當面自打耳光，還一連打了至少4下，讓資淺的學弟當場傻眼，「雖然學弟有錯在先，但自打耳光這部分似乎已經不太適合用在現今的領導方式上，這只會更加造成部屬對於上司的反感。」

文章公開後，掀起網友兩派意見討論，有人力挺警員勇於說出遭遇到的困難；但也有人覺得影片內容不明不白，在查出真相之前不好直接下定論。至於原PO所說的內容是否屬實，以及警方正在追查發布影片者的傳聞，都還有待進一步查證。

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