監視器畫面超毛！新北模範家庭滅門4死　最小僅6歲

▲警方推測，吳男因與妻子發生嚴重爭吵，引發殺機。



圖文／鏡週刊

9年前，新北市吳姓屋主與妻小一家四口被發現遭砍死，陳屍家中多日，婚紗照及牆上被人用血寫下「恨、我要報仇」等字，令人毛骨悚然。警方為了釐清真相，在社區進行訪查，從鄰居口中得知，案發3年多前，吳家搬來，吳男很熱心，有空還會幫鄰居檢修瓦斯管線，雖然兒子罹患腦性麻痺，但他從不抱怨，也時常與妻子用嬰兒車推著兒子、帶著女兒出門散步，大家都認為，吳男是顧家的好男人。

上司也透露，吳男跟家人感情和睦，每次公司聚餐，他都會帶一家大小參與，感覺夫妻倆對小孩疼愛有加、呵護備至，全家和樂融融，沒想到卻發生憾事，令人訝異。

▼吳男與妻子結婚多年，育有1子1女。



另一方面，警方調閱監視器發現，4月6日下午，吳家大女兒搭娃娃車返家，吳妻還跟老師有說有笑；當晚9點多吳妻帶著二名子女返家，詭異的是，同一時間監視器拍到吳男在樓梯間不斷上下來回奔跑，之後就再也沒看到一家四口有外出的畫面。

由於命案現場大門反鎖，門窗未遭破壞，也無外力入侵的跡象，且經比對，血書的字跡與吳男字跡相符，凶器上還殘留吳男指紋，加上吳男是在4月7日下午，接到同事來電之後才失聯，警方因此研判凶手就是吳男，他應該是7日當天殺害妻兒後輕生。

▼吳家女兒遇害時年僅6歲，警方在吳家找到她的畫作。



警方從相關證據推測，當時夫妻可能發生嚴重爭吵，才引發吳男的殺機，先朝一對兒女下手，吳妻阻擋，遭到丈夫施暴，她試圖逃跑求救，卻被拖到主臥殺害。警方調查，吳妻友人當天曾去電，卻是吳男接的電話，他告訴對方，妻子正在睡覺，便匆匆掛斷，研判當時吳妻應已喪命。

▼新婚當天，吳男親吻妻子示愛，沒想到多年後，他竟殺害妻小後自殺。



鄰居、同事眼中的模範家庭，怎麼會發生憾事？連無辜的幼兒也成為生父的刀下亡魂？邱吉峯表示：「朋友說吳男個性偏激，加上案發前曾跟同事吵架，或許因為心情不佳、生活壓力太大，才一時想不開，鑄下大錯！」

婚後生下女兒的吳妻，隔年懷上兒子，但孕期中罹患猛爆性肝炎，吳男擔心妻子身體吃不消，曾勸她拿掉小孩，吳妻不肯，兒子出生後，被診斷為腦性麻痺。

▼案發前一天，監視器拍下吳男在樓梯間上下來回奔跑的詭異畫面。



為了專心照顧兒子，吳妻辭去工作，長期待在家中，後來又罹患子宮頸癌，須接受化療，為了替妻子祈福，吳男發願茹素，不過，龐大的經濟壓力，加上夫妻倆有時會為了兒子的照護問題發生口角，種種壓力讓吳男喘不過氣，導致夫妻感情生變。

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