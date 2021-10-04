新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「這是我的！要報仇」

▲吳男殺死妻小後，用鮮血在婚紗照上寫下「恨、我要報仇」等字。



圖文／鏡週刊

9年前，新北市發生一起駭人的滅門慘案，吳姓屋主、妻子及2名年幼子女慘死家中，婚紗照及牆上被人用血寫下「恨、我要報仇」等字，令人毛骨悚然。警方一開始以為是仇殺，深入追查後發現，凶手就是吳男，他疑似染上毒癮，加上不堪長期照顧罹癌妻子及腦性麻痺的兒子，才會失控殺了妻小，最後自殺身亡，但因無人生還，也讓全案留下許多謎團。

當年承辦本案的樹林派出所所長邱吉峯說：「大家進到屋內，一股濃濃的異味撲鼻而來，現場凌亂不堪，地上還有血液滴濺的痕跡，我們循著血跡一路來到主臥房，赫然發現吳男一家四口躺在血泊中，畫面相當駭人！」

▼吳男與妻子結婚多年，育有1子1女。



此外，警方也發現夫妻倆的婚紗照，被人用鮮血寫下「這是我的，滾出去，我要報仇！恨恨恨！」牆上也留有「我會報仇」等血字，令人不寒而慄。

為了緝凶，警方隨即清查吳男的交友與工作狀況，發現吳在瓦斯公司擔任檢測員，因強硬推銷引起客訴，連累其他同事須一起開檢討會，也因此與一名宋姓同事在酒後爆發衝突，當時吳男還嗆聲：「我會報仇，大家走著瞧！」警方因此懷疑宋可能涉案，約談後因宋有不在場證明，最後排除涉案。

▼吳家女兒遇害時年僅6歲，警方在吳家找到她的畫作。



由於命案現場大門反鎖，門窗未遭破壞，也無外力入侵的跡象，且經比對，血書的字跡與吳男字跡相符，凶器上還殘留吳男指紋，加上吳男是在4月7日下午，接到同事來電之後才失聯，警方因此研判凶手就是吳男，他應該是7日當天殺害妻兒後輕生。

▼命案現場沒有外力入侵跡象，警方認定凶手就是男主人。



為了釐清真相，警方在社區進行訪查。鄰居向警方表示，案發三年多前，吳家搬來，吳男很熱心，有空還會幫鄰居檢修瓦斯管線，雖然兒子罹患腦性麻痺，妻子後來也罹癌，但他從不抱怨，也時常與妻子用嬰兒車推著兒子、帶著女兒出門散步，大家都認為，吳男是顧家的好男人。

鄰居、同事眼中的模範家庭，怎麼會發生憾事？連無辜的幼兒也成為生父的刀下亡魂？邱吉峯告訴本刊：「吳男獨自扛起家計，家中經濟困頓，男方親友並不清楚狀況，但吳的岳母住附近，常有往來，她知道女婿壓力很大，先前還借了他5萬元救急。」

▼承辦滅門血案的警官邱吉峯，談起此案仍印象深刻。



此外，警方也在命案現場發現吳妻的日記，內容寫道：「他（吳男）又跟那些傢伙在一起，吸毒耶，我不想看他那樣，我要離婚！」警方懷疑，這很可能就是引發滅門血案的導火線。

4月6日，吳男打電話向公司請假，表示家裡有事，由於吳之前曾經口頭請辭，所以主管沒有多問，沒想到過了好幾天都未見他上班，也聯繫不上，於是在4月12日通知吳弟，吳弟才趕緊報警，但為時已晚。因一家四口都已死亡，警方只能透過親友的陳述推測，至今仍然無法確認吳男的殺人動機，留下許多令人不解的謎團。

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