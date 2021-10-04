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社會 社會焦點 保障人權

新北一家四口失蹤多天　警上門驚見一片血海

警方封鎖命案現場蒐證，發現許多疑點。（東森新聞提供）

▲警方封鎖命案現場蒐證，發現許多疑點。

圖文／鏡週刊

2012年4月12日晚間7點多，新北市警局樹林分局樹林派出所接獲吳姓民眾報案，說37歲的哥哥失去聯繫，6歲的姪女也多日未到校，警方隨即趕赴吳家查訪，發現大門深鎖、無人回應，於是找來消防隊破門，鐵門才剛打開，在場警消就驚覺大事不妙。

當年承辦本案的樹林派出所所長邱吉峯說：「一股濃濃的異味撲鼻而來，大家進到屋內，現場凌亂不堪，地上還有血液滴濺的痕跡，我們循著血跡一路來到主臥房，赫然發現吳男一家四口躺在血泊中，畫面相當駭人！」

▼命案現場沒有外力入侵跡象，警方認定凶手就是男主人。

命案現場沒有外力入侵跡象，警方認定凶手就是男主人。（東森新聞提供）

主臥的牆壁、家具滿是噴濺血跡，現場還留有一個安眠藥袋，吳男頸部氣管遭切斷，死不瞑目地仰天橫躺在床邊，身旁有一把開山刀及脫柄的水果刀；吳妻倒臥床尾，臉頰有瘀傷，頸部及背部也有明顯刀傷；6歲女兒脖子遭砍多刀；患有腦性麻痺的4歲兒子傷勢最嚴重，頭部遭砍4刀，臉上還留有二道深可見骨的刀痕，與姊姊陳屍床上。

▼警方獲報後趕赴吳家，但無人應門，最後請來消防隊破門。

警方獲報後趕赴吳家，但無人應門，最後請來消防隊破門。（翻攝畫面）

此外，警方也發現夫妻倆的婚紗照，被人用鮮血寫下「這是我的，滾出去，我要報仇！恨恨恨！」牆上也留有「我會報仇」等血字，令人不寒而慄。

為了緝凶，警方隨即清查吳男的交友與工作狀況，發現吳在瓦斯公司擔任檢測員，因強硬推銷引起客訴，連累其他同事須一起開檢討會，也因此與一名宋姓同事在酒後爆發衝突，當時吳男還嗆聲：「我會報仇，大家走著瞧！」

▼吳男的岳母獲知女兒一家4口慘死，情緒崩潰。

吳男的岳母（圖）獲知女兒一家4口慘死，情緒崩潰。（東森新聞提供）

後來，吳、宋一度和好，但不久又開始互傳簡訊嗆聲，吳男甚至還放話：「一定要討回來！」警方因此懷疑宋可能涉案，約談後因宋有不在場證明，最後排除涉案。

至於吳妻部分，因她生活單純，還罹患癌症，不太可能與人結怨，讓這起滅門血案陷入膠著。

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