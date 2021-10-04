兒怕父失智被騙　他揭4女情史「暢聊航運股、塔利班」結局逆轉

▲黃男擔心父親失智會被騙錢，結局卻出現大反轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓男子擔心61歲的父親失智被騙，因此向法院聲請監護宣告。不過，黃父面對視訊鑑定，不僅細數交往4女友的情史，還大談股票漲跌訊息，表明想要投資航運股，如長榮、陽明，甚至可以分析國外政經大事，也就是塔利班重新奪權的因果脈絡，加上沒有明顯妄想等精神病症狀，最終法官裁定駁回他兒子的請求。

黃男在判決書中提到，父親2018年8月起因極重度身心障礙，無法正確表達意思，而且需要長期洗腎，過去曾因交友複雜被騙錢，重病後還沉迷股票，甚至想要抵押房產借貸，有時會做出怪異舉動，並與騙錢的女性友人繼續來往，今年2月疑似被教唆至地政事務所申請補發權狀，為了保護父親的財產不被有心人士騙走，這才決定向法院聲請監護宣告。

▲黃父自述與4名女性友人之間的曖昧情史。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

不過，黃父接受視訊鑑定時，不僅能清楚說出自己現年61歲，出生於1960年，有一名兒子，以前從事仲介將近30年，跟人投資、合資被騙，損失大約600、700萬元；他接著透露與4名女性友人的曖昧情史，「印象中我只有被女性友人騙過一部車，那時候在交往中每天坐公車太遠了，她就希望我買一部車給她代步。」

黃父說，曾在按摩店認識一名女子，送過價值6000元的項鍊，「她有傳簡訊叫我每個月給多少錢，但我沒有給」；和另一名張姓女子只是朋友關係，曾請對方吃過飯，不過從來沒有給錢；最後一名李姓女店長是20、30年前在房屋公司認識的，當時他擔任副總，但拿權狀和印章去辦理貸款的事情與女店長無關，是他想投資股票需要資金，「我已經玩股票20、30年了，從30歲玩到現在，我打算貸款200萬元，我當然會擔心200萬元有去無回，但2月份的時候行情不錯。」

更犀利的是，黃父在鑑定當天，仍透過手機密切關注股票漲跌訊息，他坦承想要投資航運股，如長榮、陽明。而被問到最近有什麼重大新聞，黃父竟然談起美國自阿富汗撤軍的事，從賓拉登說到戰爭耗損超過越戰，還提及塔利班重新奪權的因果脈絡，對答流暢無阻。

▲黃父能暢談塔利班重新奪權的來龍去脈。圖為塔利班情報特種部隊。（圖／路透）

桃園地院法官認為，黃父可以自行搭車到法院、地政事務所，也知道怎麼回家，還會自己打電話給證券公司的營業員，自主下達交易的指示，語言能力與操作能力皆達到一般人的平均水準之上，經鑑定也顯示他思考流程正常，能清楚表達意思，空間感、算術能力良好，定向感及短期與長期記憶正常，並沒有明顯妄想等精神病的症狀，無明顯認知障礙的表現，最終裁定駁回兒子的請求，全案仍可提出抗告。