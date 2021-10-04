北韓今再恢復「兩韓通話」！呼籲南韓：應撤回「雙重標準」態度

▲北韓再度恢復兩韓間的所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）先前於8月10日為了抗議南韓與美國舉行聯合軍演，而選擇拒絕回應南北共同連絡事務所來自南韓的通話，該國最高領導人金正恩9月29日在施政演說承諾恢復雙方通話，時隔55天，今（4）日上午9時（台灣時間上午8時）起包括軍事通訊頻道在內的所有兩韓聯絡頻道終於恢復通話。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部4日上午正式證實這項消息，表示隨著上午9時南北共同連絡事務所的開始通話（개시통화）恢復後，兩韓聯絡頻道可以算是再度正常啟動，而軍方也證實東海（日本海）、西海（黃海）地區軍事通訊聯絡頻道的南北韓通訊再度恢復正常。

其實，自從去年6月北韓不滿南韓政府坐視脫北者團體空飄施放反體制傳單，為此金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正在發表談話後下令炸毀開城的兩韓聯合辦事處，兩韓所有聯絡頻道宣告斷絕，今年南韓總統文在寅與金正恩透過數個月書信往來，決定7月底恢復兩韓聯絡頻道，未料不到2周，北韓便因不滿美韓聯合軍演而再度拒接電話。

▼金正恩9月29日承諾將於10月初恢復兩韓間的聯絡頻道。（圖／路透社）

南韓統一部在聲明稿中表示，「隨著南北通訊聯絡網恢復通話，政府對此做出評價，認為如今已奠下維護韓半島（朝鮮半島）情勢穩定與恢復南北韓關係的基礎。政府透過維持兩韓聯絡頻道穩定運作，儘早重啟雙方對話，就恢復兩韓關係、維持韓半島和平穩定等履行南北韓協議之問題展開實質性的討論，期待能有所進展。」

報導指出，隨著兩韓聯絡頻道通話再度正常恢復，南韓政府期待在新冠疫情下能藉此持續維持南北韓間的對話，並向北韓提議討論如何建構雙方之間視訊會議的系統，該項提議從今年7月底時由南韓提出。

而北韓官媒《朝中社》於4日上午也透過報導證實，根據金正恩的指示，從10月4日9時起正式恢復北南（南北）通訊聯絡頻道。不過，朝中社也在報導中向南韓當局呼籲，盼藉此能重新思考，如何積極努力付諸行動，解決北南關係之間的「重大課題」。

據悉，金與正在9月24、25日的談話中呼籲，南韓應撤回針對北韓的「雙重標準」，勿將北韓試射彈道飛彈的行為視作「軍事挑釁」。

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北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈

9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」

9月30日：試射「反航空」地對空飛彈

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