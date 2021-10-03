女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

▲潘姓女店員遭楊男徒手挖眼，引發社會譁然。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣高樹鄉爆發恐怖挖眼案！50歲楊姓男子只因不滿遭到潘姓女店員提醒戴好口罩，就失控徒手強挖對方眼睛，造成潘女可能因此失明，事件爆發後也引起社會一片譁然，許多民眾近日紛紛打電話到屏東縣府，希望能捐款幫助潘女。對此，縣府社會處指出，目前已請家屬提供帳戶，民眾可與縣府的鹽埔家庭服務中心洽詢。

事件發生後，潘女2日進行第二次手術，由高雄長庚耳鼻喉科及整形外科組成團隊，針對眼窩內壁骨折重建，目的是幫助保留及恢復眼球最大功能，採經鼻內視鏡的微創手術，避免外開手術傷痕，可縮短術後恢復時間。院方術後表示，手術過程相當順利，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形。

▲潘女2日接受第二次手術，手術過程順利。（資料照／莊全成提供）

潘女的親戚透露，潘女家境辛苦，而目前雙眼已開完刀，但2年內都需要持續追蹤治療，也不能做粗重工作，暫時無法返回職場，對於潘家來說無疑是一大難關，再加上，潘女的醫療費也是一個很大的負擔，目前親友間也發起了募款，希望能讓她們平安度過難關。

屏縣府表示，案發後接獲不少民眾來電表示想主動捐款，在與家屬進行溝通後，家屬考量未來生活可能面臨長期經濟問題，於是同意提供1個私人帳戶接受捐款，民眾若有捐款意願，除了可向鹽埔家庭服務中心洽詢外，也可致電社會處詢問。

除此之外，高樹鄉新南村長張吉源也透露，近日接到很多熱心人士的捐款電話，希望能透過捐錢幫潘女度過難關，其中還包含台中市某里里長，對方指出，當地也有許多人有捐款意願，希望能透過村里長的關係，讓這份心意能順利傳遞。

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