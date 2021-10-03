台中某國中女教師「冰的」！班上吵鬧她失控翻桌　學生腳被壓傷

▲台中北屯某公立國中女老師於課堂間情緒失控，翻倒教室內數張桌子，讓學生看傻了眼。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市某公立國中蔡姓女老師，日前疑因學生上課時太過吵鬧，竟於下課後情緒失控翻倒教室內數張桌子，還壓到某學生的腳，讓在場學生都傻了眼。對此，教育局表示，蔡老師事後在群組即向學生道歉，並負責受傷學生醫療費用，該校也進行校安通報、召開校事會議，安排輔導老師入班輔導，也要求教師提升教學專業及班級經營知能。

有媒體報導，台中市北屯區某公立國中30多歲女老師，日前在教室內不斷推倒至少6張桌子，學生書包、文具等物品散落一地，讓在場學生受到驚嚇。

對此，教育局表示，經查是蔡姓國中課程教師於9月13日下午第8堂課時，因學生上課秩序不佳，下課後情緒控管失當，翻倒學生桌子，壓到某位學生左腳，事後蔡老師深感悔意，當晚即在群組向該班學生道歉，並與受傷學生家長聯繫致歉，承諾負擔醫藥費用。

教育局指出，事發當日學校立即進行校安通報，3日內召開校事會議，除加強蔡姓教師情緒管理外，並成立事件處理小組，安排教務主任及輔導老師入班輔導，要求教師持續提升教學專業及班級經營知能。

教育局強調，教師應秉持專業上課，情緒管理也是教學帶班的一部分，已督導學校協助老師提升自我情緒照顧的能力，同時加強親師生正向溝通。

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