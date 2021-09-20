台南公立國中生午餐吃3萬5100元！家長收繳費單驚呆「偷訂鮑魚嗎」

▲國中營養午餐繳費鬧烏龍。（資料照／記者謝婷婷攝）



網搜小組／許力方報導

國中生營養午餐吃鮑魚？台南有家長日前發文貼出繳費收據，笑稱自家就讀公立中學二年級的小孩這學期的午餐費，竟要價3萬5100元，讓他一看傻眼，開玩笑說「還是我們家孩子偷偷訂了鮑魚燕窩加菜？」文章引發熱烈討論，後來校方出面道歉，家長也回應說無意要責怪校方，「跟他原本想的一樣」是行政疏失。

事發於16日，台南的一名家長透過臉書「爆怨公社」發文，公開了一張110學年度第一學期的繳費收據，原來是他的小孩學期繳費金額總共竟飆破3萬8000元，其中光是午餐費就要3萬5100元，其他家長會費100元、書籍費1031元、平安保險費175元、課輔費1730元，讓他驚呼連連「國中二年級營養午餐都吃高級食材嗎？還是我們家孩子偷訂了鮑魚燕窩加菜？哈哈。」

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▼午餐吃3萬5100元！家長收繳費單驚呆「小孩偷訂鮑魚嗎？」（圖／翻攝爆怨公社）



家長試算，110學年度第一學期的供參日為110年9月1日至111年1月20日，扣掉周六、日及連續假期不上學，不用吃營養午餐，「這樣才幾天居然要3萬多塊，是不是印錯了？」文章引發熱烈討論，網友紛紛留言笑稱「先來個菜單看看」、「私立學校嗎」、「每頓要吃到350元」、「吃月子餐喔」、「是不是吃帝王蟹」、「這是一整個家庭的伙食費了吧？」推測可能學校誤植「是不是多一個０？」

家長事後回應，小孩是念公立國中，後來學校也致電道歉，回應是行政疏失，真的「多打了一個0」，跟他原本想的一樣，正確費用是3510元，因為另外列印轉學生的收費單，才會不小心填錯，經聯繫家長已更正，日後會多加注意，避免類似狀況發生。