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社會 社會焦點 保障人權

「通靈女校長」退休後竟成神棍賣「消業障」假玉假佛　重判13年

記者吳銘峯／台北報導

新竹尖石國中校長彭春蘭退休後，與自己的女學生合謀，在新竹山區的佛寺中，尋找對象，以鬼神之說，謊稱玉珮、佛像經過開光，能夠「消除業障」為由，高價販售。總計有17人遭騙，金額高達上億元。一審將彭女判刑16年，案經上訴，高等法院二審仍將她重判13年。可上訴。

據了解，彭女過去就曾因宗教發生糾紛，因此轉任尖石國中擔任校長。判決指出，2015年彭女退休後，開始在新竹地區各佛寺、宮廟或山區遊走，主動接觸年邁可欺、罹患憂鬱、或自己及親友遭逢挫折徬徨無助的被害人，利用其退休校長的身分博取被對方信任，待被害人卸下心防後，再聯合自己的學生林姓女子、代課老師吳姓女子等，假扮不同的通靈「老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等「消除業障」。但其實這些法器，都是未經酸液填充處理的A貨，甚至還有以石英冒充的假玉。

不僅詐騙購買高價「法器」以外，彭女一夥人也會詐騙被害人入股、投資虛構的珠寶公司，陸續騙取3百到至3千萬不等金額，總計詐騙高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳女的竹北豪宅及多個帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。此外，她們也詐騙一名罹患重度憂鬱症的女子，取得其提款卡，並將戶頭內超過4百萬現金提領一空。檢警獲報後，2019年進行查緝，最後在吳女豪宅的鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」，還出動點鈔機清點近7個小時，才將1億1千多萬元的現金點完。

案經新竹地檢署提起公訴，一審法院審理後，將彭女重判有期徒刑16年，林女判刑18年，另外吳女也判刑2年。案件上訴第二審，高等法院審理後，仍認定3人均有罪，犯罪所得高達1億1千餘萬元。全案於14日宣判，高院將彭女判刑13年、林女判刑15年，吳女維持一審的刑度。全案仍可再上訴。

▼檢警當時查獲大批現金畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼彭春蘭當年受訪畫面。（圖／新竹縣政府）

▲彭春蘭、退休校長、宗教斂財。（圖／新竹縣政府）

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