麥寮扶輪社守護長者記憶　邀沿海鄉鎮長者靈活腦力預防失智

▲麥寮鄉的長者獲麥寮扶輪社邀約熱情參與，從手指操、肌耐力遊戲及認知的團康遊戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了加強銀髮族失智長者適應社會的快速變遷，麥寮扶輪社結合救國團真善美聯誼會、救國團麥寮團委會辦理「守護記憶-樂活台灣」公益活動，此為首次在雲林縣沿海鄉鎮辦理，期透過努力營造一個成熟的老年化社會。

由麥寮鄉公所、國際扶輪社3470地區、救國團雲林縣團委會做為指導單位，並結合麥寮倖凰堂、旺居錦城建設有限公司、雲林縣台西分局、虎尾若瑟醫院、旭邦不動產、旭邦兒童棋院、雲林縣莊氏宗親會、台中綠漾小舖、麥寮鄉老人會、雲林縣復健青年協進會及吳宗典服務團隊等單位協助辦理。

▲救國團麥寮鄉團委會洪志偉會長邀請雲林縣台西分局偵持隊建檔「指紋捺印」的服務，預防走失長者透過指紋比對迅速查知身分，協助他們可以安全的回到家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉的長者獲邀熱情參與，從手指操、肌耐力遊戲及認知的團康遊戲之外，也邀請若瑟醫院護理長陳美蓉暢談失智症的衛教宣導。除了讓參加活動的長者保持身體強健及靈活的腦力，也透過認知遊戲及肌耐力比賽遊戲增加彼此之間的情誼。

救國團麥寮鄉團委會洪志偉會長邀請雲林縣台西警分局偵持隊建檔「指紋捺印」的服務，預防走失長者透過指紋比對迅速查知身分，協助他們可以安全的回到家。救國團真善聯誼會長莊美玲說，透過樂活公益活動，讓救國團走入社區結合地方，利用簡單有趣的團康活動來關懷長者及預防失智症，讓大眾對失智症有所認識並能及早預防。

▲麥寮扶輪社結合救國團真善美聯誼會、救國團麥寮團委會辦理「守護記憶-樂活台灣」公益活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮扶輪社長林坤成，表示失智症患者因疾病或環境所引發的躁動症狀常使得照顧者身心疲憊與受挫，此次結合救國團真善美、救國團麥寮鄉團委會聯合主辦對於失智症的預防活動，目的就是希望面對人口老化的趨勢，秉持尊重生命與社會關懷，發揮扶輪精神的社會關懷力量，加深民眾對失智症的認識、關注、預防及照護工作。

▲麥寮鄉的長者獲麥寮扶輪社邀約熱情參與，從手指操、肌耐力遊戲及認知的團康遊戲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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