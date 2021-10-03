挖眼案引爆輿論！大師兄求患者「正常一點」挨轟　親曝經歷訴苦

▲潘姓超商女店員遭徒手挖眼，未來恐面臨失明風險。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／台北報導

屏東縣高樹鄉超商爆發恐怖挖眼案，29歲的潘姓女店員無端遭到50歲的楊男攻擊挖眼，未來恐導致終生失明，案件曝光後引起社會輿論譁然；知名作家「大師兄」也無端被此案牽連，有網友抨擊大師兄曾在著作書中求思覺失調患者「正常一點」，痛批如此說法「真的太自以為是的自私」。對此，大師兄分享自身的「照護者家庭」小故事回應。

大師兄2日在臉書PO文表示，一早起床就發現被人tag，點進去就見到網友抨擊他，「向一位思覺失調的患者要求他們正常點、向一位憂鬱症患者請他們別自私，如果有辦法想那麼多，還稱為生病？」「你這篇文章真的太自以為是的自私！」



「稍微看一下內容，大概是在說我第一本書寫了那位墜樓的女子。」大師兄表示，表哥思覺失調了十多年，「我每天都求他正常一點，求他按時吃藥，求他不要去鬧事，求他不要拿刀子去便利商店說要賒賬，求他不要亂叫計程車從彰化跑到高雄，還要我阿姨拿錢去接他回來，求他不要動不動就對我九十多歲的我外婆發怒。我，求他正常一點。」

大師兄也請表哥「別自私」，希望他可以理解阿姨為了他終生不嫁，努力在工廠一天賺500元養這個家，「然後他一天買菸就兩百。疫情期間阿姨根本沒工作，中年失業，前幾天跟我說九月她只上十天班，想跟我妹學學做點蛋黃酥賣。她生活不是為了自己，是為了這個家。」

除了阿姨，高齡90多歲的阿嬤也很擔心這個唯一的內孫，所有錢跟精力，都在照顧他，「你能想像我阿嬤每天還要煮飯給他，然後手扶著樓梯，慢慢爬上二樓，用力敲著房間門叫他起來吃飯嗎？每天擔心受怕，就怕有一天社會新聞有我們家！我，請他不要那麼自私。是啦是啦！我自私又自以為是！站在道德高點好棒棒！照顧十多年嘴幾句不行？一定要在家裡一邊照顧一邊很堅定的相信。」

大師說，表哥生病是病人，需要體諒他、給他愛、給他溫暖，「像是那天他把阿嬤打傷，去醫院醫生還要告訴我，『你哥生病，你不要跟他計較！』這樣嗎？」

在事隔一天後，大師兄再度發文致歉，坦言自己情緒沒有控制好，「每個人的觀點不同，立場不同，會產生不同的想法」，希望網友不要討論到大動肝火；而上一篇文章，大師兄仍會留著，「讓大家知道我們家身為一個照護者家庭的小故事。」

▼當地的頭痛人物、犯下恐怖挖眼案的楊嫌事後遭制伏上銬。（圖／記者陳崑福翻攝）