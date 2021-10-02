新竹婦接一通電話　失聯10年老鄰居差點讓她淚噴280萬

▲婦人接到自稱是失聯十多年的老鄰居來電表示，要將她家後面的土地以280萬元賣給她。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北派出所員警日前巡邏時，發現農會櫃台有一名婦人疑似遭到詐騙，婦人自稱接到10多年未見的老鄰居電話表示，要賣婦人住家後方的土地給她，雙方約定以280萬元的金額買賣，婦人於是急忙前往農會準備解除定存，並匯款給失聯十多年的「老鄰居」。

員警發現，婦人只知道匯款280萬元給對方，卻對該筆土地的範圍、坪數、單價及細部契約都不清楚，於是告訴婦人，若欲購買土地，應先請代書協助繕寫契約書、請地政事務所到該土地鑑界土地範圍，最後完成過戶到她名下才算完成交易，絕非口頭講完，臨櫃匯款就輕易完成的手續。

在警方及行員的詳細說明以及抽絲剝繭，婦人終於發現買賣存有疑慮，並表示會再找土地代書處理購買土地之事，不會自行貿貿然匯款，成功躲避一次詐騙陷阱。

▲婦人堅持匯款，和行員發生小小爭執，最後在警方的勸說下，才終於意識到自己可能遇到詐騙。

警方也呼籲民眾，如突然接到許久未聯繫的親友來電，聊到有「高報酬」、「低風險」等投資機會或其他有關金錢的話題，切記先別急著匯款，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，勿有投機心態，以免遭詐騙。

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