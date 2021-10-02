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泰山惡火釀3死　侯友宜赴醫院探視生還者「全力協助家屬」

▲▼侯友宜赴醫院探視泰山火警生還者。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜赴醫院探視泰山火警生還者。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市泰山區明志路一棟舊公寓民宅4樓今（2日）清晨6時許發生火警，造成三人死亡。市長侯友宜中午前往醫院探視生還者，希望他們能早日康復，承諾會全力協助家屬，陪伴他們度過最艱難的時刻。

新北市泰山區明志路338巷2日清晨6時許一戶民宅4樓發生火警。新北市消防局獲報後，立即出動人車趕抵救援，根據獲報民宅內為一家5口，分別是媽媽、爸爸、女兒、兒子以及姑姑，其中姑姑、爸爸、兒子3人救出已經無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

面對這場悲劇，侯友宜表示「我內心的哀傷難以言喻」，也掛念著還有兩位火裡逃生的傷者，中午趕緊前往醫院急診室探視，盡力協助他們。見到傷者不斷流淚，聲聲令我揪心不忍。

侯友宜要求醫院務必好好照顧他們，希望他們能早日康復，承諾會全力協助家屬，新北社會局也會安排志工進行輔導，陪伴他們度過最艱難的時刻。

侯友宜強調，沒有人希望悲劇發生，在意外發生前的防患未然更顯得重要。市府會繼續努力釐清起火原因，請所有市民朋友不要忽視家中的每個角落，務必遵守防火規範，避免意外發生，保持警惕、保持安全。願逝者安息，傷者早日康復。

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