戶外口罩鬆綁明宣布！　陳時中再洩細節：夜市邊走邊吃還是不行

▲陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上透露，週日會宣布口罩鬆綁措施，未來戶外登山、運動有望脫口罩。今（2）日他在公共衛生年會後接受媒體堵訪，被問及夜市是否也能脫口罩、邊走邊吃？他回應，會就各單位報上來的需求做整理，「但邊走邊吃還是不行！」會再與國人報告。

BNT累積到貨305萬劑。指揮中心昨鄰時宣布第十輪加開BNT第一劑，9/29以前完成意願登記的第九類對象全都打得到，64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群也符合接種對象，共有38萬人可以在第十輪打到。

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但政策宣布後，引發不少上班族不滿，質疑為何只開給18~22歲，但中壯年族群永遠被遺忘？對此，陳時中回應，18~22歲原本就說要開給他們了，因為他們沒其他疫苗可以打，第一次預約就濾掉很多人了。

至於雙鐵員工被爆出偷打莫德納第二劑，被問及是否掌握相關狀態？陳時中回應，經瞭解事高雄一家醫院系統裡並沒有把系統做出區隔，後來醫院有發現，但因為人已經從其他縣市過來，最後也只好幫他們施打。相關情形已請地方衛生局調查，也會請法制組做相關研議。

至於未來該如何防範相關情況發生？陳時中表示，主要是系統裡要做完整，但現在比較困難的事，疫苗分成很多輪，打第一劑、第二劑對象也不一樣，只能請醫院在預約系統登記要多注意。