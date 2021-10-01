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AIDA比賽結果曝光！官網「國籍Taiwan」　亞洲選手最佳成績

▲▼AIDA主辦方在官網向台灣致歉。（圖／翻攝自AIDA）

▲AIDA主辦方因為國旗事件，在官網向台灣致歉。（圖／翻攝自AIDA）

記者林彥臣／綜合報導

台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位28日轉播卻突然撤下台灣國旗事件，引發許多台灣網友的關注，比賽結果也出爐，除了在國籍的欄位以Taiwan而非Taipei之外，出賽的黃華揚、侯一明也都分別締造本屆亞洲選手最佳成績。

▲▼自由潛水世錦賽國旗遭移除 台灣獲10國聲援。（圖／翻攝AIDA TAIWAN）

▲自由潛水世錦賽國旗遭移除 台灣獲10國聲援。（圖／翻攝AIDA TAIWAN）

第27屆AIDA世界錦標賽在官網公布比賽結果，按照積分排序，女子選手侯一明攀繩下潛58公尺、無蹼恆重下潛38公尺、恆重下潛66公尺，總積分為162分，在62名選手當中，總排名第13，是亞洲選手最佳排名。

▲▼第27屆AIDA世界錦標賽台灣選手成績。（圖／翻攝自AIDA官網）

▲侯一明恆重下潛66公尺，官網國籍則是Taiwan。（圖／翻攝自AIDA官網）

男子選手黃華揚在雙蹼恆重項目下潛78公尺、攀繩下潛70公尺、無蹼恆重下潛45公尺、有蹼恆重下潛91公尺，總積分284分，在58名男子選手中，總排名第5，僅輸給法國、克羅埃西亞、俄羅斯選手，同樣也是亞洲選手最佳成績。

▲▼第27屆AIDA世界錦標賽台灣選手成績。（圖／翻攝自AIDA官網）

▲黃華揚有蹼恆重下潛91公尺，是亞洲選手最佳成績。（圖／翻攝自AIDA官網）

另外3位參賽的選手還有，黃建豪攀繩下潛50公尺、無蹼恆重下潛50公尺、有蹼恆重下潛55公尺，總積分155分排名第21名。

張逸先攀繩下潛69公尺、有蹼恆重下潛達75公尺，總積分144分排名第25名。

柯志達無蹼恆重下潛達30米，總積分30分，排名第47名。

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