俊男美女檢察官赴世新大學　帶領九百位大一新生認識檢察官的日常

▲ 左起林彥均主任檢察官、世新大學法律學院林恒志院長於課程合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

台北地檢署王銘裕主任檢察官、台灣高檢署黃珮瑜檢察官、法務部檢察司林彥均主任檢察官，10月1日赴世新大學，利用攝影棚直播分三場對於九百多位大一新生介紹檢察官的日常工作生活並分享擔任檢察官的甘苦談，包括第一次相驗大體的經驗、破獲全國最大應召站的偵察作為、高官貪瀆案件的偵辦心得等，吸引大一新生熱烈迴響，並於線上提問大量問題，每位檢察官也以親切幽默的態度耐心回答同學或深入或天馬行空的發問，欲罷不能。

學生的問題包羅萬象，例如：「檢察官在偵訊嫌疑人時有沒有遇到什麼困難？」、「檢察官會第一時間到命案現場調查嗎？」、「檢察官或法官會不會害怕被罪犯報復?」、「檢察官對於自由心證的看法？」、「檢察官的工作會像電視上那樣出去抓犯人嗎？」

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▲ 王銘裕主任檢察官分享自身考取檢察官的歷程與工作經驗，勉勵同學來擔任檢察官的工作，並以此為志業。

三位檢察官原本都是台北地檢署中生代的優秀檢察官，也都有非常高的顏質，堪稱為俊男美女級的檢察官，不僅本身專業令同學折服，在鏡頭前侃侃而談更是吸引同學目光。

世新大學近年新創「特色講堂」課程，將原本屬於全校通識之課程，改為每週邀請該課程領域內之專家，以演講方式向同學傳授領域內的最新知識。以今日檢察官演講為例，乃是該校法律學院對全校非法律系學生開設「法律與數位生活（Law and Digital Life）」特色講堂。課程引導學生瞭解法律的意義與作用，指導學生瞭解日常生活中可能遇到法律相關的問題與內容，並透過實例分析瞭解如何保障個人權益。每週邀請業界具實務經驗的專家參與講座，包含法官、檢察官、律師、議員、專利師等專家學者。

▲ 黃珮瑜檢察官穿著檢察官法袍分享檢察官職權與辦案歷程。

世新大學法律學院林恒志院長表示，法律學院規劃課程的目標，是期望一位非法律專業的學生，能在聽完一系列課程後，能對於現行國家的法制機關、法律制度能有基本的認識，將來無論從事大眾傳播或商業時，甚至自己的日常生活上，能夠避免因不知法律規定而觸法，並期望進一步能保護自己權利。

▲ 林彥均主任檢察官以深入淺出的方式講解檢察官的角色、功能與職業倫理。