台中1家5口午夜火劫　1死3命危！鄰居外傭也送加護病房

▲▼台中南區午夜發生惡火，火勢延燒隔壁，造成1死8傷慘劇。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南區美村路二段一棟3層樓透天厝凌晨3點多傳出火警，火勢太過猛烈，延燒隔壁2棟，造成1死8傷慘劇，目前仍有4人在加護病房搶救，3人在普通病房，1人已出院，初步研判起火點在一樓電線走火引起，詳情仍待消防局火調人員調查。

台中市消防局1日凌晨3時18分接獲通報，立即派員前往現場灌救，當時火勢已經全面燃燒，濃煙還波及鄰近住戶，火勢雖在半小時撲滅，但仍造成1死8傷的慘劇，9人分別送往台中醫院、中山附醫、平等澄清和大里仁愛醫院。

台中醫院收治3人，64歲王姓女子到院雖經搶救仍宣告不治；70歲男子在一般病房，預計下週出院；29歲男子在加護病房插管觀察，沒有生命危險。

中山附醫收治4人，72歲林姓男子鼻毛焦黑，右膝、頸部1度燒燙傷、腹部挫擦傷，背部發紅；35歲林姓女子左足撕裂傷、喉嚨乾、咳嗽，入院時全身黑炭髒污，鼻毛焦黑；另隔壁鄰居家聘僱的33歲外籍看護無明顯外傷，鼻腔內有黑炭粒，說話沙啞，3人都在加護病房治療；另一名34歲賴姓男子呼吸道灼熱感、喉嚨痛，目前在急診室留觀中。

平等澄清醫院收治的93歲張姓老婦意識清楚，雖鼻腔有黑炭但無吸入性嗆傷，目前住院觀察中；大里仁愛醫院收治的31歲女子，已經出院。

當地里長透露，該戶一家5口經濟並不寬裕，平時從事資源回收工作，曾申請低收入戶，但條件不符因此未通過；里長表示，該戶時常撿拾資收物，並堆積在1樓門口、騎樓處，影響巷內交通，過去也曾屢屢遭到民眾反映，因此他也曾數次到場勸導，要求屋主清除資收物，甚至環保局也曾來強清1、2次。

里長說，該戶人家就是「講一次、做一次」，當下勸導時會改善，但後來就又故態復萌，「說真的，也算是屢勸不聽拉！」里長表示，此次火警的起火點位於1樓，加上1樓門口、騎樓又堆放許多資收易燃物，因此導致火勢一發不可收拾，該戶人家也逃生無門，一度受困，最終釀成1死悲劇。