台中再新增7條小黃公車路線　照顧偏鄉市民交通需求

▲台中市政府長照顧偏遠地區居民的交通需求，新增7條路線，讓更多民眾也能享有便利的公共運輸。（圖／台中市政府提供，以下同）



台中市幅員廣闊，為照顧偏遠地區居民，自7月20日開始，新增7條小黃公車路線，加上原有8條路線，台中共計有15條公車路線，服務能量再提升，市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區受限載客數及路幅寬度，不適合一般公車系統進入，市府利用小黃當作公車，去年新增6條路線，主要服務屯區，今年再新增7條路線，服務將遍布山、海、屯區，讓更多民眾享有便利的公共運輸。

▲去年8條小黃公車路線主要服務屯區居民，服務量能達10萬2200人次。



台中市政府交通局局長葉昭甫表示，新上路的7條路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線等，部分行駛路段，無市區公車經過，因此部分路段，採隨招隨停方式，同時設置小黃公車站牌，提供相關乘車資訊。至於有市區公車經過的路段，則在現有的公車站牌，張貼相關乘車資訊，方便民眾轉乘市區公車。通通免費搭乘，不過因計程車座位有限，建議以「電話預約」搭乘更便利。



葉局長進一步補充，過去台中市小黃公車共有8條路線，包括黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，行駛於豐原、東勢、太平與霧峰地區。總計去年8條路線，服務量能達10萬2200人次，今年再增7條路線，服務量能增加至21萬4620人次。將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平區、潭子與神岡區的公共運輸。

▲建議民眾於搭乘小黃公車的前一天，先以「電話預約」，讓搭乘更便利。



正值疫情期間，為照顧偏遠地區民眾外出接種疫苗之需求，特別盤點小黃公車路線，周邊可施打疫苗的醫療機構、衛生所、診所或疫苗快打站，共有3家地區醫院、5家專責醫院、7家衛生所、53家診所與10處疫苗快打站，共78處位於小黃公車路線或停靠站附近，方便民眾免費搭乘前往接種。

交通局也提醒，小黃公車載送民眾，前往施打疫苗場所採全預約方式，請民眾務必確認前往接種疫苗的日期、時間與接種地點。此外，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，更多詳請可參考交通局網頁 https://www.traffic.taichung.gov.tw/content/index.asp?Parser=1,7,505,52(台中市政府廣告)