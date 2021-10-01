酒店小三嗆「鬆姐」奶頭像鑫鑫腸　正宮把她打成豬頭臉下場慘了



▲正宮找小三簽切結書結果雙方大打出手，最後賠小三3萬多元。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子與王姓酒店妹搞婚外情，還高調曬恩愛，小三甚至傳訊息挑釁正宮，她帶著丈夫去找王女談判，幫丈夫還40萬元債務，結果雙方碰面時，正宮氣不過拉小三頭髮並朝她臉部狂揍，事後小三表示受傷讓她精神狀況變很糟，漂亮臉蛋被弄花導致出門前都要花時間化妝，向正宮求償50萬餘元，法官認為小三確實受到傷害，判正宮應賠3萬餘元，可上訴。

在酒店擔任公關的王姓女子，因工作認識一名男子，明知對方有老婆，仍跟他交往還一起出國，甚至還臉書傳訊嗆本宮「下面黑又乾 奶頭像鑫鑫腸」、「鬆姐，可憐喔！」「垃圾醜女人」等話挑釁，正宮氣不過帶著先生去找她還清積欠她的40萬元，並要求簽下切結書，此後不能再跟吳男有來往，不料兩人還是持續跟交往，甚至還摟抱、接吻、同遊影城，楊女氣不過，向王女提告求償200萬元，法官判王應賠30萬元定讞。

談判當天，兩人到王女家還錢，王女指控該名正宮從後方拉住她的頭髮，雙方因而發生拉扯，導致她右前額擦挫傷、左側頭部血腫之傷害。還恐嚇要毀掉她，導致她精神狀況很糟，一直無法入睡，脖子肩頸疼痛，無法工作，逼不得已去藥房買藥吃，差點休克致死。

她更指控，正宮打完人後，還拿起手機對她的臉蛋猛拍照，由於傷痕都集中於臉部，她哭訴這對愛美女生而言，內心之苦痛實非筆墨所能形容，每天出門前又必須花長時間化妝遮掩，也怕未來因臉部疤痕嚴重影響人際關係，因此告上法院，向正宮求償醫療費970元及精神慰撫金50萬元，共50萬970元。

正宮稱，會與她發生衝突，是因為王女介入她的家庭，她也沒有要恐嚇說要毀掉她，因此同意賠償醫藥費，但不願賠50萬精神賠償。並補充，王女稱去藥房買藥吃差點休克致死，是因為她是酒店公關，作息本就日夜顛倒，又常須陪客人應酬，導致飲酒過量及身體不適，精神不濟與失眠等問題是她去買藥來吃的副作用，與她無關，她也沒有拿起手機拍攝臉部向第三人展示。

加上事發後，王女臉書貼文，還能看出生活仍多多姿，笑容滿盈，應酬聚會從不間斷，也相當有自信貼出自拍照，看不出有任何傷痕，這些行為根本不像受到傷害因而內心受創的人會有的舉動，精神慰撫金50萬元太誇張，她都已經跟先生離婚，不知道對方還想要做到什麼地步。

法官根據醫院診斷證明和照片，認定正宮確實有傷害過王女，但無法證明失眠、自行購買藥物服用等與王女傷害她有何等因果關係，審酌雙方工作收入等，最後法官判得賠3萬970元，其餘駁回。