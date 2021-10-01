高雄色警看上毒蟲女友「襲胸約砲」！被放鳥竟爆氣堵人…下場出爐

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高雄色警趙慶鋒看上毒蟲女友「襲胸約砲」！被放鳥竟爆氣堵人…下場出爐

▲新興分局轄內發生一起裸女墜樓案件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新興分局外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市新興分局巡佐趙慶鋒在2019年偵辦一起毒品案的過程中，覬覦毒販女友小琪（化名）的姿色，邀約上賓館「鍛鍊」差點得逞，小琪事後身心受創向台南市調處檢舉後，整起案件才曝光，一、二審都重判趙8年10月徒刑，趙不服上訴三審，最高法院日前駁回他的上訴，地檢署執行科將通知他入監服刑。

48歲的趙姓巡佐已婚，在2019年5月偵辦一件毒品案時，與同事李姓、林姓員警，在未徵得黃男與洪男的意願下，就進入兩人在苓雅區的家中違法搜索，當場搜出5包海洛因和36小包一粒眠，並將洪男及其女友等3人載回前金所製作不實筆錄。在趙姓巡佐在搜索民宅的過程中，看到黃男女友小琪姿色不錯，便心生犯意，多次藉故約對方出來，意圖侵犯、性交未遂。

離譜的是，小琪為了問男友服刑期滿日，赴了趙姓巡佐的約之後，趙竟然伸手亂摸並要求性交，之後更約小琪開房間遭到小琪爽約，趙因此心生不滿，跑到對方租屋處嗆說「你一直放管（意指爽約），才會過來教訓」，不過洪嫌的女友依舊只願意碰面，堅持拒絕與他發生關係。

趙姓巡佐為了掩飾犯行，在他執掌的文書上不實登載，貪圖嫌犯女友姿色，濫用權限、庇護犯罪，一、二審法官均認定被告違背職務，要求不正利益罪判8年，不得緩刑，非法搜索罪判6月、得易科罰金，行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月，不得易科罰金，合計應執行刑8年10月，二審宣判駁回他的上訴。

趙不服上訴三審，最高法院近日判決指出，二審判決無違不當，駁回他的上訴，地檢署執行科將通知他入監服刑；另外，趙男在事件爆發後就處於停職狀態，目前已達免職條件，確定丟了警察鐵飯碗。

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