愛心會資助弱勢學生獎助學金　醬油廠老闆連捐兩年70萬

▲▼ 祥和愛心會長年資助弱勢學生獎助學金總計發出 200萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



有感於社會弱勢家庭背景的孩子需要更多的支持與協助，幫助他們在求學路上毫無經濟壓力專注地向上學習，祥和愛心會自2018年9月開始，每學期提供高中學生5000元、國中學生3000元獎助學金，從小範圍的民雄鄉擴大到嘉義縣，30日中午在大吉國中辦理獎學金頒贈典禮，頒贈110學年度第一學期國高中學生獎助學金總計20校220名學生。



理事長姜憲秋表示，配合各學校的行事，祥和愛心會日前陸續將每位學生的獎助學金送到民雄農工、嘉義高商、華南高職、嘉義家職、嘉義女中、萬能工商、永慶高中 (含國中部)、東石高中、東石國中、義竹國中、東榮國中11所學校， 30日又繼續送往民雄國中、溪口國中、大林國中、梅山國中、大吉國中、昇平國中、民和國中、中埔國中、朴子國中，將這份溫暖送給學生，這次頒發的獎助學金超過30萬，7次總計已經將近200萬的獎助學金。





典禮上特別引人注目的是坐著輪椅的洪宇辰，她罹患罕見疾病先天肌肉萎縮症，雖然行動不便但仍堅強樂觀，積極向上，學業成績優異，父親每天在校陪讀，家中收入大受影響，開銷多倚賴從前的儲蓄，學校也儘量幫助她爭取各方資源，給她最大的鼓勵與協助。



祥和愛心會的善款部分來自祥和愛心會的會員捐款，或者民間小額捐款，尤其黑龍醬油三鷹企業的涂中明董事長，擔任祥和愛心會的顧問，每年都盡全力補足學生獎助學金不足的差額，已經連續兩年每年捐助超過70萬元，讓這份愛心活動得以延續。



