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大金空調多次獲台北市政府勞動局獎項肯定　今年度再奪「勞動安全獎－大心老闆獎」第一名

▲▼大金空調,勞動安全獎,大心老闆獎。（圖／和泰興業提供）

▲大金空調多次榮獲台北市政府勞動局的獎項肯定，如「幸福企業獎三星級」、「勞動安全獎－績優健康職場管理單位」，29日再次獲頒「勞動安全獎－大心老闆獎第一名」。

圖、文／和泰興業提供

大金空調（DAIKIN）擁有不少愛用者，不僅服務讓消費者安心，也是所有員工的支柱。台灣總代理和泰興業持續引領空調產業發展之外，對於人才培育更投入大量心力。大金空調多次榮獲台北市政府勞動局的獎項肯定，如「幸福企業獎三星級」、「勞動安全獎－績優健康職場管理單位」，29日再次獲頒「勞動安全獎－大心老闆獎第一名」。

北市勞動局指出，今年特新增「大心老闆獎」，表揚支持勞工工作、推動生活平衡、促進勞工身心健康的優質企業。和泰興業致力提供同仁安全健康的良善就業環境，多項讓同仁有感的福利措施及自我成長的機會，以體現蘇一仲董事長的領導哲學：「公司唯有先感動同仁，同仁方能感動客戶。」今年因應疫情，和泰興業提供彈性工作時間，使員工得以自主安排工時及工作，獲得非常好的回響。蘇一仲董事長更親自邀約同仁一對一健走，運動同時也問候同仁工作及家庭狀況，用行動關懷同仁。

和泰興業曾連續兩年榮獲《康健》雜誌「CHR健康企業公民」金獎（2020）和健康活動類首獎（2019），亦獲得衛生福利部國民健康署頒發的「績優質場－健康管理獎」、教育部體育署的「運動企業認證」和行政院勞動部的「工作生活平衡獎－健康快活組」等公部門及具公信力媒體之肯定。

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