孫生IG限動「真的封城了」遭檢舉　他稱只想提醒粉絲挨罰8千

▲孫生在IG限時動態寫下「真的封城了」，被依社維法處罰鍰新臺幣8000元。（圖／翻攝孫生Instagram）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生，本名余孫生，今年5月15日，趁中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升至第3級，在粉絲人數多達39萬人的IG限時動態PO「真的封城了」，雖然沒過多久即刻刪文，但已遭網友檢舉。士林簡易庭審結，認孫生的內容足以使聽聞者心生恐慌，影響公眾安寧，依違反《社會秩序維護法》處8000元罰鍰，可抗告。

孫生本名余孫生（28歲），高中學歷，在IG上擁有39萬的粉絲人數，他在5月15日於社群網站instagram限時動態PO出，「第三級防疫警戒、地點臺北市、新北市、時間5/15~5/28 」圖片下方撰寫「真的封城了」，網友立刻湧上更怒批，「這位哥到底在講什麼鬼話？是沒讀書還是故意的啊？沒有封城啦」，掀起一陣熱議，也遭網友紛紛檢舉。

孫生向法官無辜辯稱，因為第一次進到第三級警戒，他看到新聞時覺得疫情蠻嚴重的，而且很多新聞媒體標題都寫「恐封城」、「不排除封城」，當時他也不知道第三級、第四級、封城是什麼意思，就直接分享動態，他強調「只是想要提醒我的粉絲做好防疫措施，保護自己也保護別人」，完全沒有想要散布謠言的意思，發文沒多久，公司窗口看到表示可能會引起爭議，就自己刪除了。

法官認為，孫生的IG帳戶以「公眾人物」自居，且行為時已年滿28歲，而所謂封城，則是民眾出入住家前往上班、就學、購物等活動，受到每種程度的限制，中央流行疫情指揮中心，迄今仍未宣布封城，但孫生卻直接以確認的文字認定「真的封城了」，足以影響公共安寧，依散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰新臺幣8000元。

