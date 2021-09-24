條子鴿被控散播謠言神隱！警再發2次通知　再不到案說明下場曝

▲北市士林警分局今（24）約談條子鴿上午10時到案說明，但他未現身，警將再寄送一次通知書。（圖／翻攝誠品eslite）

記者黃宥寧／台北報導

酈姓退休警員以筆名「條子鴿」成為作家，他在臉書發文影射攔查行政院長兒子，遭記2支申誡，本月8日立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳前往士林分局，檢舉酈男違反《社維法》，北市警士林分局請他在今（24日）上午10時到案說明，但他卻神隱。士林分局指出，10日後會再寄送通知書，若仍未到案，將移送台北簡易庭做裁處。

民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳以8日以代表個人，赴士林分局提告。她秀出請託北市議員幫忙向市警局調閱條子鴿「從警期間是否曾因態度不佳，被記2支申誡」，市警局則正式回：「2007年在北市任職之後，期間並沒有因態度不佳之事由受懲處的紀錄」對此，林延鳳認為條子鴿散布不實謠言，影響公共安寧，已違反《社維法》。

條子鴿在9月4日在臉書粉絲專業《條子鴿》發文，稱自己因攔查行政院長兒子闖紅燈，不僅遭對方嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，他暗指該行政院長就是謝長廷，文章引起廣大熱議，他又在7日斬釘截鐵寫下，所有作品，都是分享自己經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰，更強調絕沒有影射謝先生進行關說，提告是謝先生的權力，他問心無愧。

7日臉書發表完「問心無愧」文章後，他就關閉臉書留言功能，且不公開對外發言任何言論，神隱至今，連士林警分局今（24日）上午10時請他到案說明，他仍選擇不現身，就連警打電話也無人回應。

對此，警方預計二度寄送通知請他到案說明，須到案日10天內，若仍未到案，全案將移送台北簡易庭做裁處。