AZ、BNT疫苗今合計到貨119.6萬劑　BNT累積到貨238萬劑

記者嚴云岑／台北報導

民間企業捐贈的54萬劑客製化標籤BNT今（30）日上午到貨，我國自購的65.6萬劑AZ疫苗也於下午來台，今日疫苗到貨合計119.6萬劑。BNT疫苗累積到貨238萬劑，我國自購AZ累積到貨502萬劑，兩批疫苗效期分別到2022年2月8日與2022年1月31日。

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第三批BNT疫苗54萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨238萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑，以及於今日送達的54萬劑。本批疫苗效期至2022年2月8日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約502萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，及本次提供第十批65.6萬疫苗。本次提供的疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，效期至2022年1月31日。