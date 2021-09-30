岸田文雄曾祖父曾在基隆開店　林右昌：歷史淵源讓台日更友好

▲岸田文雄曾祖父曾在基隆開店。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

日本自民黨29日正式選出新任黨魁，由獲得257票的岸田文雄高票當選，而岸田文雄也預計於10月4日臨時國會的總理大臣指名選舉中被選為新任首相，而岸田文雄與台灣也頗有淵源，其曾祖父曾在基隆經商，對此，基隆市長林右昌表示，歷史的淵源讓台日有了連結，希望未來台日更為友好，能有更多的交流。

林右昌介紹，日本新任自民黨總裁岸田文雄的先祖父及先祖叔父，大約1895年在基隆現今的信二、義二路口開設岸田吳服店以及喫茶部，經營和服及木材產業，並曾經住在當地4到5年左右的時間。且市府近年推動歷史保存以及建物再利用，當初的建物保存良好，目前現址是經營洋食餐廳及在地知名的自立書店。

林右昌強調，這段歷史淵源讓台日兩邊有了連結，基隆市與新任自民黨總裁有這樣的緣份，除了感到非常榮幸，也希望未來台日之間更加友好，基隆和日本相關城市能有更多交流，讓雙方的情感更為深厚。

昔有「基隆銀座」美名的義重町，清代被稱為「哨船頭」，1931年日本人重新命名為「義重町」，曾經是日治時期，全台灣最繁華的商業街道，是當時的行政、金融與文化生活中心，作為官署、金融機構、會社、醫院、官吏宿舍、警察署用地，也是當時基隆日本人經營工商事業的主要場域之一。

▼岸田文雄曾祖父曾在基隆開店。（圖／翻攝林右昌臉書）

