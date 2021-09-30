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印黑白照撒冥紙放鞭炮！4屁孩噴紅漆喊「鬼纏身」驅邪…下場G了

▲▼撒冥紙。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

▲許男等人到江家撒冥紙、放鞭炮討債，到案瞎扯「鬼纏身」下場遭判拘役。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

記者劉昌松／台北報導

20多歲許姓男子在網路上經營賭博網站，見一名19歲江姓男子欠下80多萬元賭債無力償還，竟撂3人到對方老家撒冥紙、放鞭炮討債，到案後辯稱，是被「孤魂野鬼纏身」，才會到現場燒香拜拜，但檢方不採信其說詞，將4人依法起訴，日前法院判決出爐！

回顧整起事發經過，20多歲許姓男子為了向江姓賭客催討賭債，2019年8月9日晚間9時許，他找來另名崔男、陳男、羅尹男、高姓少年，以及不知情的劉姓、吳姓友人騎車前往江男老家討債，一行人不僅狂撒冥紙，印出寫有「此人惡意欠款」的江男黑白照到處拋撒，還點燃炮竹。

許男等人又持噴漆，在江男老家外面的巷道留下「欠錢還錢」、「家死人」、「死人」等斗大血紅字樣。時隔僅一日，許男又再度帶人到江男老家，以類似的手法恫嚇江家處理債務。

江男不堪其擾，也擔憂家人受害，決定報警處理。而4人到案後，其中一人竟辯稱，他經過江家「被孤魂野鬼找上」，後來去問事才知道，自己被東西給跟了，要回現場拜拜；另一人則稱是「卡到陰」，師父告訴他要重回卡到陰的現場付過路費「驅邪」，才會到江家燒冥紙、放鞭炮，沒有要騷擾江家的意思。

但這番說詞並不被採信，檢方認為4人在現場用紅漆寫下討債詞，顯然並不是為了驅魔，且一般人若被妖魔鬼怪纏上，早就嚇壞了，怎麼可能還會接連2天重回現場，將4人依法起訴。

台北地方法院審理時，許、崔、陳、羅尹等人才坦承犯行，雖然崔、陳、羅尹等人表示，希望能用「錢不用江男償還作為和解條件」，但江男表示無和解的意願，請法院依法判決。法院最後依照恐嚇危害安全罪，將4人分別判處拘役15日、20日，均得易科罰金，全案仍可上訴。

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