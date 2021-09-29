老奶奶搭公車秒按「神秘按鈕」才坐下！內行揭超實用功能：很方便

▲有網友發現一名老奶奶上車後竟先按一個按鈕才坐下，好奇上網求問。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

雙北大眾運輸相當發達，捷運、公車成為許多學生、上班族的主要通勤工具。一名男網友發文表示，他近日在搭公車時，看到一位老奶奶上車後，先是按了一個「神秘按鈕」才坐下，讓他相當好奇，「這到底是有什麼作用」，引發不少網友熱烈討論。

一名男網友在Dcard以「公車上的神秘按鈕」為題發文表示，他近日搭公車去上課時，剛好看到一名老奶奶上車，結果她上車後不是直接坐下來，而是很有目的性地用手把「神秘按鈕」往旁邊扳，然後才安心地坐下。原PO也分享按鈕照片認真發問，「所以說這到底是有什麼作用⋯我最近才開始搭公車所以不要噴我…」

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▲網友分享車上的神祕按鈕，引發討論。（圖／翻攝自Dcard）

文章一曝光，許多網友紛紛留言，「這是哪一路公車？還沒遇過這種車型的」、「我也沒看過欸⋯現在老人家都比我們前衛」、「第一次看到這個！感覺好酷的設置」、「現在是2021年對吧？我怎麼沒看過這個東西」、「第一次看到」、「我搭公車也沒看過欸」。

其中，有內行人就出面揭密，「那就是冷氣開關沒錯，中國福田車型好像是用這種」、「調冷氣的，往後推就可以調了」、「調冷氣的∼不過我覺得這種出風口的都不太涼」、「那個是冷氣孔！我之前一直以為是沒什麼用的東西直到看到一個阿公把他關起來才知道」、「前後推移用來調節冷氣，仔細觀察就可以發現到」。

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