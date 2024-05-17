▲東坡肉使用的是五花肉料理。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

豬肉在台灣為肉食主要來源之一，除了豬毛或部分內臟外，其他部位幾乎都可以料理。農業部提到，常食用部位包括霜降頸肉，也稱為松阪肉，一頭豬僅2片，價格不菲，因其肉質鮮嫩、是豬肉口感中最佳的。另外，排骨便當中的排骨多採用的是里肌肉，位於豬隻背脊處，通常會去皮、去骨及僧帽肌等，是豬肉中最長的肌肉。

日常生活中，豬肉料理千變萬化，各種烹飪方式可煮出不同的口感和滋味。農業部說明，最常食用的豬肉部位共分為7種，像是「霜降頸肉」，又稱為松阪豬肉，因其油花像松阪牛肉一樣分布均勻，因而取名為松阪豬肉。位置在豬頰連接至下巴脖頸處，一頭豬僅2片，而價格不菲，因為油花分布不均勻、肉質鮮嫩，是豬肉口感最佳。

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農業部提到，「肩胛肉」部分分為上半部的梅花肉和下半部的胛心肉，梅花肉片位在豬的背脊到肩頸骨處 ，吃火鍋常吃的部位。胛心肉則是油脂較少、瘦肉率高，可作為絞肉，因肉質鮮嫩、油脂均勻，適合燉煮、燒烤、烘烤等方式。

▲豬肉可食用部位。（圖／取自農業部）

「前腿肉」為豬的前腿，農業部表示，通常會去皮、去骨，這部位的肉質粗厚、結實，適合燉煮、紅燒等料理，也常作為各類豬肉品加工原料，像是有名的萬巒豬腳、德國豬腳都是使用豬前腳部位製作。另外「里肌肉」位在豬隻背脊處，是豬肉中最長的肌肉，由於肉塊完整、組織均一，「排骨便當中的排骨多採用這部位」。

「小里肌肉」又稱為腰內肉，農業部說，這部位含2條小腰肌，位在背脊骨下方，因為無骨無筋，油脂含量低，肉味偏淡「不適合長時間燉煮」，以免味道流失。常聽過的「五花肉」則是腹脇肉的其中一塊，因位在豬的腹部位置，豬皮、油脂及瘦肉的分布清楚，也稱為「三層肉」。東坡肉、梅干扣肉也是使用這個部位。

「後腿肉」因位於豬的臀部位置，農業部提到，後腿肉質較其他部位結實，瘦肉比率高、油脂較少，肉質的口感上較柴澀 ，常被用來做絞肉、肉羹或快炒，也很常用做加工肉品，如香腸、火腿及貢丸等。