試管嬰兒險流產！花蓮婦子宮腔內有血塊　艾灸+耳豆一周後消失

▲陳寶珠主任表示，胚胎著床後在子宮腔內出現血塊的情況，普通的受精懷孕也可能發生，且目前成因不明。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一對年輕夫妻因多年不孕，去年底至花蓮慈濟醫院接受治療和做試管嬰兒，終於順利懷上寶寶，沒想到卻在懷孕第六周回診進行孕前檢查時，發現子宮內胚囊旁出現較大的血塊和部分小血塊可能導致胎兒流產，婦產部生殖醫學中心主任陳寶珠建議陳女士住院接受中醫治療，由中醫部主任何宗融與中醫團隊為她進行針灸、艾灸和貼耳豆，治療一周後，血塊竟完全消失乾淨了。

「一開始聽到醫師說太太子宮裡有血塊的時候，其實有點緊張。」李先生說，從發現有血塊到治療完全，整個過程都像在坐雲霄飛車。因婚後二年內始終未能懷上寶寶，夫妻二人經過多方努力，最終決定至陳寶珠主任的門診諮詢和檢查，確認符合接受人工生殖的條件，便開始嘗試進行試管嬰兒。幸運的是，妻子陳女士第一次取卵與植入胚胎即成功受孕，夫妻都非常高興；也因經歷過受孕成功的喜悅，當後續追蹤的孕檢結果顯示血塊可能危及到胚胎，令陳女士感到特別地焦慮和沮喪。

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▲陳女士懷孕第六周，透過超音波檢查發現子宮腔內出現血塊（紅圈處）。

陳寶珠主任表示，胚胎著床後在子宮腔內出現血塊的情況，並非只有做人工生殖的女性才會遇到，普通的受精懷孕也可能發生，且目前成因不明。由於血塊存在於腔內，對於胎兒來說是異物，容易使著床的胚胎剝離，造成流產，因此陳寶珠建議陳女士盡速接受中醫治療，期望透過中醫的多種治療手段，讓血塊能夠慢慢自行消散、由母體吸收。

▲何宗融副院長為陳女士針灸治療。

李先生表示，妻子過去從未接受過針灸、艾灸及耳豆等中醫治療方式，也很討厭吃中藥，但為了讓寶寶能夠平安留下、健康成長，住進中醫病房後不僅積極配合何宗融副院長的治療和處方，更謹遵醫囑每天盡量減少活動，每日躺在病床上休養。「沒想到一周後檢查發現血塊都沒了，真的很驚喜！」經過連續七天的治療後，超音波影像顯示子宮內已完全沒有血塊，治療成果喜人。

▲經過一周的中醫住院治療，子宮腔內血塊已消失，且胎兒順利成長。

李先生非常感謝陳寶珠主任的專業建議，他表示，最終檢查看到血塊都消失的當下，雖然他們也很開心，但寶珠醫師表現得更加興奮，這讓他真正感受到了醫師把每個病人放在心上的用心，以及對於每一個生命結晶的重視。

陳女士感恩中醫團隊在住院期間對她的照顧，並特別感謝何宗融副院長考慮到她不習慣中藥苦味的意願，適當地調整中藥方，令她十分感動。自第六周發現血塊，如今寶寶已在陳女士的腹中成長十二周，夫妻二人表示，真的很感謝花蓮慈院醫療團隊的努力，也期待這個得來不易的小生命能夠平安長大、順利出生。