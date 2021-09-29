曾帶K他命質詢！前苗縣議員謝芳紋涉詐領助理費500萬　50萬交保

▲苗栗縣前議員謝芳紋，在擔任議員期間，曾帶K他命到議會質詢；29日因涉嫌詐領助理費，以50萬元交保 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨前苗栗縣議員謝芳紋涉嫌於擔任議員期間，與卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡共同詐領議員助理費初估新台幣500萬元，檢調28日執行搜索，並傳訊謝、徐2人到案，苗栗地檢署依貪污治罪條例偵辦，2人各以50萬元交保。

苗栗地檢表示，謝芳紋與徐士凡被控涉嫌共同詐領議員助理費，經專案小組縝密蒐證，28日由承辦檢察官廖倪凰偕同多名檢察官團隊辦案，指揮台北市調查處、新竹縣調查站、新竹市調查站，同步搜索謝芳紋住處及服務處等13處所，查扣相關文件、行動電話等物，並傳訊被告謝芳紋、徐士凡及相關證人共13人。

經檢察官訊問後，認定謝、徐2人於2010到2018年謝擔任苗栗縣議員期間共同以虛報人頭助理之方式，詐領議員助理費初估至少500萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物罪，及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知謝、徐2人各交保50萬元，嗣後將持續深入追查，以釐清全案案情並追繳相關犯罪所得。

謝芳紋（46歲），曾任第17、18屆第四選區議員。曾在任內質詢時，拿出1小包K他命毒品到議會，遭警方裁罰2萬元。2018年在爭取連任時，選舉公報政見竟只有「你說。我做」4字，也讓民眾傻眼，謝也在這次選舉慘遭滑鐵盧。

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