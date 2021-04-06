苗縣7連霸議員胡忠勇跌倒昏迷43天　6日拔管辭世享壽78歲　

▲苗栗縣議員胡忠勇（右）2月間在家中跌倒陷入昏迷，經搶救多日後，6日拔管辭世，享壽78歲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員胡忠勇，2月23日在家中跌倒陷入昏迷43天，經開刀搶救多日，6日上午拔管辭世，享壽78歲，結束「7連霸」議員問政生涯，他在議會全程以客語質詢的身影也成絕響，親友及地方人士聞訊，均表哀痛與不捨。

苗栗縣第一選區縣議員，現年78歲的「阿勇伯」胡忠勇，2020年10月才遞補因賄選案解職的許津溶所留席次，就任完成7連霸，更是苗栗縣議會裡最年長及資深的議員；怎料2月23日卻傳出他在家中浴室疑似腦溢血跌倒，陷入昏迷緊急送醫，原本稍有起色，但近日又急轉直下，家屬不願他再受苦，6日上午送回家中安詳辭世。

年近8旬的「阿勇伯」身體硬朗，常見他騎機車穿梭各地為民服務，曾任苗栗市第3、4屆市民代表，後來轉任13屆苗栗縣議員，至今已有20多個年頭；最為人稱讚的就是質詢時，全程都用客家話，讓在場的政府官員招架不住，也成為他問政的最大特色。

苗栗縣議會秘書長林來居表示，依地方制度法第81條規定，因任期未滿2年，胡的議員職缺，依規定不用再補選。林來居也說，2021年2月才有無黨籍議員徐欽鴻病逝，如今又聽到胡忠勇離世消息，接連折損2席老資歷議員，也令人感到萬分遺憾震驚與不捨。

Her今天推出「SK-II青春露」限量加大版330ml原價7980元，特價5290元。



►台61西濱3輛拖板車追撞！3駕駛受傷 通霄路段雙向中斷