超羞！女銅像「透明洋裝」渾圓臀部看光光　義大利議員怒了

▲義大利藝術家斯蒂法諾（Emanuele Stifano）創作的銅像。（圖／翻攝自Facebook／Emanuele Stifano）



記者張方瑀／綜合報導

義大利藝術家斯蒂法諾（Emanuele Stifano）日前創作了一座女性銅像，前總理孔蒂（Giuseppe Conte）更前往參加銅像揭幕儀式。沒想到這座向詩人致敬的銅像卻因為衣著過度暴露，臀部的渾圓曲線一覽無遺而引發抗議，不少女性認為此座銅像有物化女性之嫌。

斯蒂法諾以詩人默坎迪尼（Luigi Mercantini）1857年的詩作《薩普里的拾穗者》為靈感，創作了一座穿著透明連身裙的女子銅像。這座銅像的右手扶在胸前，歪著身體向左後方看，整個渾圓的臀部曲線一覽無遺，孔蒂更在25日前往坎帕尼亞大區薩普里（Sapri）參與銅像揭幕儀式。

La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare.



Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato?



Il maschilismo è uno dei mali dell'Italia. pic.twitter.com/2msLhgJvso — laura boldrini (@lauraboldrini) September 26, 2021

不過，不少女性議員認為，這座銅像穿著太過裸露，有嚴重物化女性的嫌疑。根據《衛報》報導，中間偏左政黨民主黨眾議員博德里尼（Laura Boldrini）批評，「這座銅像冒犯了女性，政府機構怎麼能夠接受把女性描繪成性感的身材呢？」

民主黨西西里島巴勒摩（Monica Cirinnà）的女性政治家們也呼籲拆除銅像，「我們不得不再次忍受屈辱，看到自己被描繪成一個性感的身體，沒有靈魂也跟故事中的社會、政治問題沒有任何關聯。」

Sono allibito e sconfortato da quanto sto leggendo. Mi sono state rivolte accuse di ogni genere che nulla hanno a che... 由 Emanuele Stifano 發佈於 2021年9月26日 星期日

斯蒂法諾事後在臉書發文澄清，表示他對於這些批評感到非常震驚，因為他所有的作品無論性別，都是傾向別蓋住人體，而這座銅像他則利用海風來突現出身體，這座銅像代表著一個女人的理想，喚起她的驕傲、她的自尊和意識的覺醒，完全是他心目中理想女性的化身，「試圖向那些只想看到墮落的人解釋藝術是無用的。」

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