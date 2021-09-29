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五星飯店有望降地價稅　財長蘇建榮：1週內函請地方提解方

▲▼台北市多家國際飯店面臨住房率下降，又將面臨千萬地價稅，林楚茵等人提案，要求財政部兩週內研擬辦法，減輕業者壓力。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲台北市多家國際飯店面臨住房率下降，又將面臨千萬地價稅。林楚茵等人提案，要求財政部研擬辦法，減輕業者壓力。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

國際觀光飯店受疫情衝擊，訂房率雪崩式下跌，加上地價稅11月開徵在即，千萬地價稅讓業者苦不堪言。然而土地稅屬地方稅，若要免徵或減徵需修法緩不濟急，民進黨立委林楚茵、吳秉叡以及沈發惠29日為此連署提案，要求財政部研擬辦法，財政部長蘇建榮則允諾，一週內函請地方政府提出「非租稅措施」 例如補貼方式等產業振興方案，積極協助飯店業者紓困。

民進黨林楚茵今於立法院財政委員會質詢財政部長蘇建榮。她指出，以海外觀光客為主客群的國際飯店業者，住房率從前年的70%，大幅下降至最低不到1%，這兩年裁員最多者已超過三分之一，然而11月將迎來地價稅申報，面臨數千萬元的地價稅，業者陳情期望地方政府減稅，然而台北市財政局僅以「土地稅法為中央制定，需修法解套」回應。

林楚茵認為，國際飯店代表的不只是國家門面，背後更有員工及其上萬個家庭的生計，去年雖然交通部有編列預算補助部分稅額，但今年觀光客進不來、補助卻消失，是否今年跨部會溝通出問題？她要求財政部說明解套方式。

蘇建榮表示，雖然《土地稅法》沒賦予地方政府調整稅率的空間，去年交通部作為飯店主管機關編列預算補助業者稅額，今年雖然沒延續，但地方政府其實也可以透過自治條例編列預算，在業者繳納地價稅後進行補助，「左手進、右手出」，對地方政府來說並不困難。蘇建榮補充，透過修法全面減稅可能衍生的問題會更大，會發函向地方政府說明，可透過補貼讓業者稅負降低。

林楚茵認為，北市府不能爽收地價稅，又以土地稅減稅需仰賴中央修法為由，而不編列預算救產業、讓中央扮黑臉，財政部應清楚告知地方政府可行作法。對此，蘇建榮口頭承諾，會在一週內函請地方政府提出產業振興方案，例如補貼等方式，以協助飯店業者紓困。

▼國際觀光飯店受疫情重創，期待政府能減稅減輕財務負擔。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

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