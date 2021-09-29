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社會 社會焦點 保障人權

快訊／恐怖廢酸液強蝕化學車桶槽外洩　高雄街頭飄淡黃色煙霧

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今（29）日上午6點接獲民眾陳情，路竹區環球路發生廢棄物清運車洩漏事件，環保局及消防局立即到場，確認該洩漏物質為硫酸、硝酸及氫氟酸等廢棄酸液。初步了解一輛化學車載運過程中，疑因化學反應導致桶槽腐蝕導致洩漏，高濃度酸氣外洩也產生淡黃色煙霧，廠商已緊急到場處理。

▲▼高雄一輛化學車酸液外洩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄路竹區傳化學車洩漏，現場飄出淡黃色煙霧。（圖／記者賴文萱翻攝）

今早有民眾發現，路竹區環球路一輛廢棄物清運車發生化學品逸散，並通報環保局。經環保局稽查及消防人員到場會銜確認槽車聯單後發現，該清運車屬某公司清運車，並載運pH小於2的硫酸、硝酸、氫氟酸的腐蝕性混酸液體四桶，該車由新竹載往高雄處理。

▲▼高雄一輛化學車酸液外洩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲路竹區環球路發生廢棄物清運車洩漏事件，環保局及消防局立即到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

載運過程中，其中一桶疑似因化學反應導致桶槽腐蝕導致洩漏，高濃度酸氣外洩並產生淡黃色煙霧。環保局表示，該清運車明顯有酸氣外洩影響周遭空氣品質，廠商接獲通知後也緊急到場進行清除。

環保局環境稽查科科長蘇皇信表示，由於液體揮發，導致現場氣溫開始有點高，現場也進行空氣監測，不過偵測到的濃度很低。然而，周圍10公尺以硫酸、硝酸、氫氟酸檢知管偵測，硫酸、氫氟酸無呈色、硝酸約1 ppm，後續將依違反空氣污染防制法第32條及廢棄物清理法相關規定進行告發，依法開罰新台幣10萬以上500萬元以下。

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