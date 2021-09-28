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社會 社會焦點 保障人權

新車換電瓶又沒電...胸器女被偷裝GPS全程掌控　「疑熟人所為」

桃園女機車換電瓶卻沒電　牽去車行查出恐怖真相。（圖／東森新聞）

▲▼桃園市倪姓女騎士最近向中壢警方報案指稱，自己機車常常沒電，請機車師傅維修赫然發現被偷裝GPS追蹤器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市倪姓女騎士最近新買機車卻頻頻沒電發不動，電瓶才更換後又沒電，向機車師傅求助赫然發現被偷裝GPS追蹤器，且24小時充電追蹤，倪姓女騎士嚇得立刻報警求助；中壢警方指出，根據GPS追蹤器可查出SIM申請人個資，目前已向該電訊公司申請個資，再傳喚當事人到案說明，但根據被害女子描述，不排除可能是熟人所為，目前警方正深入追查中。

根據受害的倪姓女騎士指稱，今年2月才從台南搬到桃園，3月間買新機車代步，平常會跑外送，未料，今年9月中旬卻發現機車常常沒電，到車行請師傅維修順便找出沒電原因，赫然發現被偷裝了GPS衛星追蹤器，且安裝位置藏在機車前車殼凹槽內，只要線路正負極接對直接可用電瓶電力，而且是24小時都在充電中，難怪機車常常沒電。

▲桃園市倪姓女騎士最近向中壢警方報案指稱，自己機車常常沒電，機車行師傅發現被偷裝GPS追蹤器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據機車行師傅透樂，機車沒電通常會第一個看電瓶，但客人新換電瓶沒電，全車檢查才發現被偷裝GPS追蹤器，由於安裝處幾乎都是配線，平常修車根本很少打開，以前也沒碰過這種情況，偷裝者應該很了解電子零件。

至於是想掌握倪姓女騎士行蹤，據倪女透露，她新婚不久，與丈夫常常見面也會通電話，同住家人只有1位外籍移工與外婆，全都是女生，家人更不可能找徵信社來追查她行蹤，所有擔心受害才向警方報案追查。

▲桃園市倪姓女騎士向中壢警方報案，機車常常沒電，結果查出竟然被偷裝GPS追蹤器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市倪姓女騎士最近向中壢警方報案指稱，自己機車常常沒電，請機車師傅維修赫然發現被偷裝GPS追蹤器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，針對倪姓女子報警，警方已於27日受理報案與採證，現場查扣GPS追蹤器一組，並採集追蹤器上指紋等證據佐證，由於GPS內有某電信公司SIM卡，相關個資須由電信公司才能申請追查，警方已函文請電信公司協助提供SIM卡申請人資料，並傳喚到案說明，已釐清為何會在倪姓女子機車安裝追蹤器原委，目前不排除是熟人所為。

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