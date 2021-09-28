【廣編】逸萱秀香氛精油修護系列　質感香氛X精油修護

圖、文／花王提供

營造自己的生活儀式感，從頭開始！忙碌了一天回到家，期待洗完頭後飄散淡淡髮香，是種療癒與放鬆，但髮質也被照顧到了嗎？髮的修護專家逸萱秀，專為追求精緻質感女性量身打造，全新推出「香氛精油修護系列」，與日本共同研發，讓「質感香氛」與「精油修護」兼具，洗髮不再單單只是享受香氛的日常儀式，更能同時感受精油修護後，秀髮不糾結的柔順舒心感！



從選擇髮香開始，成為自己喜歡的樣子

每一次撥髮，都是沉浸式的香氛體驗。「香氛精油修護系列」以更適合年輕女性的清新優雅為出發，推出兩款專屬質感香味，從洗頭開始，到隔天出門，皆能自然散發出充滿生活品味的「嗅覺記憶」。



●「英國梨&百合」清甜活力的精品級香氛

以英國梨的清甜果香，融合淡雅高貴的百合花香，勾勒出如陽光在樹隙間舞動的恣意與隨性，充滿活力感的渲染氛圍，讓一整天都能自帶好心情。

●「薰衣草&鳶尾」優雅率性的精品級香氛

以薰衣草的草本綠意，搭配帶點木質底韻的鳶尾花香，彷彿沉浸在大自然的舒緩放鬆，無論什麼時候，盡顯優雅高貴卻又無距離感的清新格調。



「香氛精油修護系列」，讓質感香氛、精油修護一次完成，不用再擔心洗髮精的香味與潤髮不同香調，也不用分別為了洗髮與護髮而讓浴室裡瓶瓶罐罐，無論是「英國梨&百合」或「薰衣草&鳶尾」，皆以療癒繽紛的精緻包裝，為妳帶來更簡單有感的生活儀式感！

「英國梨&百合」香氛精油修護洗髮精/潤髮乳 700ml 定價NTD $200

「薰衣草&鳶尾」香氛精油修護洗髮精/潤髮乳 700ml 定價NTD $200

屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、全聯、花王微笑心生活官方購物網站等各大通路，皆有販售。

